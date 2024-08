En medio de la crisis económica se produjeron varios cierres de todo tipo de comercios y uno muy reconocido de la ciudad bajará sus persianas definitivamente al no poder costear los gastos del mes a mes.

En comunicación con ADNSUR, Patricia Loaiza, dueña de la juguetería “Patolandia”, anunció el fin de ciclo de su comercio mencionando que no logra poder cubrir los costos que van desde el alquiler, los impuestos y la mercadería.

“Después del Día del Niño cierro definitivamente las persianas por la situación económica más que nada. Además de las bajas ventas, el costo que tenemos para mantener el local con el alquiler y los impuestos es muy alto, sumado a los juguetes que subieron mucho de precio”, explicó la titular del comercio.

Respecto de la celebración anual de los más chicos, Loaiza aseguró que respecto de las ventas, “ya no hay un 'boom'” y que las mismas “son cada vez menores pese a que hay promociones, descuentos y premios para sortear, algo que hice siempre”. Asimismo, lamentó: “este año tampoco voy a poder regalar pochoclos”.

Contando en detalles lo que significará el cierre definitivo por la crisis económica, la comerciante indicó que de abril en adelante, “las compras empezaron a caer” y que en la actualidad “se está trabajando solo para pagar los sueldos, la mercadería y los impuestos”.

“También tengo una casa que alimentar y nos subieron el alquiler, son 800.000$ aproximadamente. El negocio lo tengo hace cinco años, es algo muy triste para mí tener que cerrar el local porque me gusta socializar con la gente y robarle sonrisas a los niños porque, ciertamente, ellos son los clientes”, añadió, con mucha tristeza.

Por último y de cara a lo que podría ocurrir más adelante, Loaiza dijo que espera poder retomar lo que más le gusta hacer a futuro: “hoy en día uno está sorprendido, pero no pierdo la esperanza de volver porque son cosas hermosas. Me piden muchas donaciones y son más estas que las ventas. Todo esto me bajoneó”, finalizó.