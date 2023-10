Por falta de actualización en cajeros automáticos de Comodoro, hay billetes de $1.000 que están siendo rechazados

Jorge Uriarte, secretario general de La Bancaria, explicó que en los cajeros de todo el país, y este caso, también en los de Comodoro Rivadavia, un problema técnico produce el rechazo de billetes de $1.000 con la cara de San Martín, por falta de actualización en el sistema.

Según indicó, “no ha sido cargado su arreglo, eso es algo que tiene que hacer el proveedor del cajero automático dentro de su sistema operativo, debe tener la lectura de determinados parámetros”, mencionó.

Esto puede tratarse de la configuración, el tamaño y las diferentes medidas de seguridad que se han incorporado. “Al eso no estar programado, es como un billete extraño de la denominación o la parametrización que tiene ese gabinete”, señaló.

Debido a las medidas de seguridad, si no lo detecta como un billete indicado, “no lo va a dispensar o recibir”, para las distintas operaciones y transacciones.

“Lo que puede pasar es que esos billetes no estén acordes a los parámetros” y agregó Uriarte “en los depósitos que uno hace e introduce los billetes en los cajeros inteligentes, donde te hace una lectura, incluso a veces sucede que el billete siendo bueno, capaz que algún objeto extraño o algún clip que no debería tener o una mancha que aparezca en el billete automáticamente después te lo rechaza. No es que sea falso, por ahí está alterada la parametrización que tiene el mismo cajero”, sostuvo.

Todo lo que es tecnología tiene ciertos parámetros, condiciones. “Si esas condiciones no se encajan a la perfección a lo que está cargado, lo rechaza, por más que el billete pueda ser bueno. Y como se trata de un billete de nueva denominación, no han llegado a todos los bancos todavía esa actualización”.

“Es un problema a nivel país. Los mismos servicios técnicos que tienen contratadas las diferentes instituciones, mandan los arreglos para que los mismos técnicos -que son los únicos autorizados a poder entrar a la programación e introducir este arreglo- pongan el cajero para que esté en condiciones”, cerró.