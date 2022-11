Por el paro de ATE, una escuela de Chubut tendrá clases virtuales por tiempo indeterminado

Se trata de la Escuela de nivel secundario N° 710 de Puerto Madryn, que decidió llevar a cabo la modalidad de clases virtuales por tiempo indeterminado a causa del conflicto que atraviesa ATE en relación a los auxiliares de educación.

ADNSUR dialogó con Javier Marcucci, director del establecimiento, quien comentó las razones a partir de las cuales se tomó esta resolución en una reunión institucional que tuvo lugar ayer martes.

“Iban pasando los días y el conflicto con los auxiliares seguía, no había buenas expectativas que se resuelva a la brevedad. Entonces nos pusimos a ver como continuábamos, más que nada porque se viene el cierre de año”, comentó el docente. También, explicó que las clases virtuales no serán para todas las asignaturas, ya que algunos docentes trabajarán de otra manera.

La reunión institucional con la mayoría de los docentes se llevó a cabo ayer martes en las instalaciones de la escuela, ubicada en Paulina Escardó 100. Allí se determinó que aquellos docentes que se encontraban dando clases virtuales continúen de la misma forma.

“Al resto de los docentes se les planteó que tenían que optar por clases virtuales a través de Classroom o ir a la escuela a cumplir horario, ya que el sector de los docentes está limpio para poder entregar y recibir trabajos de los chicos. Cada docente fue ajustando como lo iba a realizar en la medida de sus posibilidades”.

Al ser consultado sobre el tiempo que durará esta iniciativa, el director dijo que “durará hasta que dure el conflicto. Después volveremos a la normalidad”.

Este miércoles el conflicto con los auxiliares de la educación tomó una gran repercusión, cuando trabajadores nucleados en ATE realizaron una ocupación pacífica de la delegación de Educación en Puerto Madryn. Allí reclamaron incrementos salariales “acordes con la canasta básica y contra la precarización laboral”.

En cuanto a la iniciativa de continuar las clases de forma virtual en su mayoría, el director de la escuela N° 710 dijo que “surgió para no perjudicar a los chicos. Si bien los directivos y los docentes no somos quienes tienen que brindar una solución queremos aportar nuestro granito de arena para no perjudicarlos más y que puedan terminar el cierre del año”.