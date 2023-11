Informe Especial

INFLACIÓN Llega noviembre con nuevas subas de precios en servicios y alimentos Los argentinos en general y comodorenses en particular volverán a sentir los aumentos de precios al ritmo de la inflación que no da tregua, más allá de los vaivenes electorales en plena definición. La proyección de octubre se ubica por encima del 10% y noviembre no será la excepción, ya que se anticipan subas vinculadas incluso en los precios regulados del programa ‘Precios justos’.