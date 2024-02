Por el aumento en obras sociales y prepagas muchos comodorenses están acudiendo a la salud pública. En este marco, ADNSUR conversó con Jorge Espíndola, secretario de Salud en el municipio local, que se refirió al aumento en el uso de los servicios públicos de salud en Comodoro Rivadavia.

“Día a día la gente está acudiendo más a la salud pública, ya sea provincial o municipal, de acuerdo a los niveles de atención que tenemos nosotros. La municipalidad ha recibido sobre todo en lo que es ayuda con la compra de medicamentos, eso es muy notorio porque mucha gente se quedó sin obra social o tuvo que dejarla y otra que aún teniéndola no le cubre los costos del coseguro, no lo pueden pagar. Entonces no le queda otra que recurrir a los servicios públicos”, señaló.

“Realmente vemos que día a día esto va aumentando y es una situación crítica que tenemos. Yo creo que con el transcurso de los meses se va a seguir agravando”, agregó.

Por otra parte, Espíndola recordó que muchas obras sociales cubren “el total de los medicamentos”, mientras que otras un porcentaje. Sin embargo, aseguró que “hoy el porcentaje que tiene que pagar cada afiliado es realmente importante, los medicamentos han subido muchísimo, su precio y el poder adquisitivo ha caído, entonces esto hace que la gente no tenga la posibilidad de comprar sus remedios y a veces tiene que por ahí optar por discontinuar un tratamiento, entonces eso es realmente complicado”.

Además, remarcó que “la idea nuestra es tratar de trabajar en la promoción de la salud para que la gente pueda reforzar el autocuidado, cosa que nos va a ayudar mucho para mitigar esta situación”.

También, reveló que todos entienden que la situación es crítica y “tenemos armada una mesa de trabajo entre lo público y lo privado para hacer programas de salud más contundentes, más efectivos hacia la población y poder de a poco, ir cubriendo muchas de las necesidades que tiene la gente”

En tanto, aseguró que son algunas “situaciones que hoy se reflejan en Comodoro”, sin embargo, se ven en otras partes del país. “Es importante poder tratar de contener esta situación y que realmente el país pueda salir adelante económicamente y socialmente para que esto sea algo fugaz en el tiempo, que no persista porque ahí se complicaría mucho”.