Este viernes 26 de septiembre, vecinos de 22 barrios de Comodoro Rivadavia enfrentan un corte en el suministro de agua potable que se extenderá por unas 36 horas.

Esta interrupción se debe a trabajos de mantenimiento programados en un tramo del Acueducto del ’99, una infraestructura clave para la provisión de agua en la ciudad.

El corte inició a partir de las 12:00 horas y afecta a los barrios Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Km. 14, Laprida, Fuerza Aérea, Manantial Rosales, Bella Vista Sur, Loteo Feijóo, Loteo Pastrana, Loteo Yapurá, El Atardecer, Los Arenales, Loteo San Jorge, así como sectores específicos de Los Tres Pinos, Las Flores, La Floresta y San Martín.

Asimismo, en los barrios Km. 8, Próspero Palazzo y Km. 17 se prevé que el suministro continúe, aunque los vecinos podrán registrar baja presión en el agua durante el mismo período debido a las maniobras en el sistema.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistemas Acueductos y Acuíferos informaron que esta intervención es necesaria para garantizar el buen estado y la operación óptima del acueducto, evitando futuros inconvenientes o averías graves.

RECOMENDACIONES ANTE EL CORTE DE AGUA

Realizar un almacenamiento previo de agua para uso doméstico básico, como consumo, limpieza y preparación de alimentos durante el periodo de corte.

Hacer un uso racional y responsable del agua disponible, evitando desperdiciar este recurso esencial.

Cerrar las canillas mientras se enjabona o se lava los dientes para ahorrar agua.

Minimizar el uso de electrodomésticos que demandan agua, como lavavajillas y lavarropas, hasta que se restablezca el suministro.

Mantener recipientes con agua para higiene personal y limpieza durante la interrupción del suministro.

Estar atentos a las comunicaciones oficiales de la SCPL para saber cuándo se normaliza el servicio.

Estas medidas ayudan a mitigar el impacto del corte, asegurar la normalidad en las tareas diarias y contribuir a la optimización del recurso hídrico en la ciudad.