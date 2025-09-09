El sector comercio del país se prepara para un nuevo feriado especial en septiembre que afectará la actividad laboral, comercial y del consumo en la mayoría de los locales, supermercados y shoppings de Argentina.

Este 2025, la tradicional conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que cada 26 de septiembre reconoce a los trabajadores del sector, se trasladará formalmente este año.

La decisión fue anunciada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) junto con las cámaras empresarias, quienes acordaron postergar la fecha para generar un día no laborable efectivo, un respiro para miles de empleados en todo el país.

ORÍGENES HISTÓRICOS DE UNA FECHA CLAVE PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

La historia del Día del Empleado de Comercio es la historia de una lucha sindical por derechos básicos en un sector históricamente vulnerable. La Ley 11.729, sancionada el 26 de septiembre de 1934, marcó un antes y un después para los trabajadores del comercio en Argentina.

Promovida por la Federación de Empleados de Comercio, esta regulación estableció derechos como licencias por enfermedad y accidentes, y la garantía de indemnización ante despidos, derechos que hoy se dan por sentados pero que entonces representaron una conquista fundamental en la justicia social y laboral.

La fecha seleccionada para recordarla se mantiene vigente durante más de 90 años, y la reciente decisión de trasladar la celebración en 2025 se interpreta como una reafirmación del compromiso colectivo por fomentar mejores condiciones laborales y un reconocimiento tangible para el sector.

CONFIRMARON EL TRASLADO DEL DÍA DEL COMERCIO EN SEPTIEMBRE DE 2025

La decisión de trasladar la fecha del Día del Empleado de Comercio responde a la voluntad de hacer un reconocimiento real y efectivo a los trabajadores del sector, fomentando un descanso obligatorio que hasta ahora, si bien estaba contemplado por ley, no siempre se cumplía de manera homogénea.

Según un comunicado oficial de Faecys, citando la Ley 26.541 sancionada en 2009, la conmemoración original del 26 de septiembre pasa al lunes 29 de septiembre "en uso de su autonomía colectiva", para que ese día se respete como una jornada no laborable similar a un feriado nacional.

Esta ley estableció en su momento que el 26 de septiembre debía ser considerado oficialmente un día no laborable para los empleados de comercio, equiparable a los feriados nacionales en términos legales, una conquista histórica para el sector.

Esta normativa fue resultado de la lucha sindical encabezada por la Federación de Empleados de Comercio, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, y significó avances clave para los trabajadores, como la obtención de licencias por enfermedad, accidentes y la indemnización por despido.

CERRARÁN TODOS LOS SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS Y SHOPPING POR 24 HORAS

El traslado de la fecha implica que el lunes 29 de septiembre de 2025 la gran mayoría de los comercios, centros comerciales y supermercados permanecerán cerrados. Esto tendrá un impacto directo en la rutina tanto laboral como de consumo de miles de personas en todo el país.

Lo que durante años se consideró una fecha con reconocimiento limitado y que muchas veces se corría por conveniencia comercial, esta vez se presenta como un día sin actividad que se asemejará a un feriado nacional para el sector.

Los shoppings y cadenas minoristas deberán ajustar sus planes operativos para ese día, lo que afectará también la dinámica comercial y turística de las ciudades. Esta medida revalida la importancia de proteger el descanso de los empleados y busca garantizar que tengan un día completo para su disfrute personal y familiar, sin la presión de acudir a trabajar.

En los últimos años, con la pandemia y los cambios en los hábitos de consumo, la demanda de horarios extendidos y la presencia en días festivos generó tensiones para los empleados, que ahora podrán contar con esta jornada para su recuperación.

TRABAJAR EN EL DÍA DEL COMERCIO: ¿SE PAGA DOBLE?

Aunque la mayor parte de los locales cerrará, la norma prevé que algunos empleadores pueden requerir que su personal trabaje durante el Día del Empleado de Comercio.

En esos casos, la legislación obrera indica que debe abonarse al trabajador con un recargo del 100% sobre la jornada habitual, es decir, se le debe pagar el doble por ese día trabajado, igual que en cualquier feriado nacional. Además, la remuneración mensual del empleado no sufrirá descuentos, sea que labore o no.

Este pago doble es un incentivo legal para que los comercios evalúen cuidadosamente la necesidad de abrir sus puertas, promoviendo priorizar el descanso de sus empleados. En la práctica, pocas empresas optan por mantener operativos sus locales en un día destinado a la conmemoración y descanso, pero la posibilidad existe para aquellos sectores con alta demanda o servicios esenciales.