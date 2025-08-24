Este sábado por la tarde, durante los festejos del Día del Niño en la cancha de césped sintético del Parque Industrial, efectivos de la Comisaría 20° de Neuquén se convirtieron en protagonistas de un acto heroico al rescatar a una bebé que se estaba ahogando.

El incidente se produjo cuando una madre llegó corriendo con su hija en brazos, visiblemente desesperada, solicitando ayuda porque la pequeña no podía respirar.

Actuando con rapidez, los policías intervinieron de inmediato. Uno de ellos aplicó la maniobra de Heimlich, logrando que la niña retomara la respiración y se estabilizara, sin que fuera necesaria atención médica adicional.

El momento, que generó gran tensión entre los presentes, terminó con un desenlace feliz gracias a la pronta reacción de los agentes.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Los vecinos que participaban del evento elogiaron la actitud y el compromiso del personal policial, que se encontraba a cargo del operativo de seguridad durante la jornada recreativa.