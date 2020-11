CALETA OLIVIA (ADNSUR) – En medio de la conmoción mundial por la muerte de Diego Armando Maradona, la concejal de Caleta Olivia Paola Álvarez, posteó en redes sociales un comentario que género polémica e indignación, que posteriormente fue eliminado.

“En buena hora que se fue al infierno este machista, misógino, golpeador, abusador, machista y asqueroso representante del patriarcado”, escribió la edil. Minutos más tarde de su publicación se decidió eliminarlo.

La publicación generó gran polémica y cientos de comentarios de usuarios: “No lo critiques. Dejalo descansar en paz”; “Este nene al que criticas por drogón o muchas cosas más, puede ser tu nene o tu sobrino el día de mañana! No los critiques! Ayudalos”: “Ayudó y motivó a millones de personas para que no bajen la cabeza y continúen persiguiendo sus sueños. También llenó de alegría en incontables situaciones a millones de familias de muchos hogares. Este pibe pasó por una tras otra y vos no lo sabes, pero aún así lo criticas”, escribieron.