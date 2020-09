COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En una sorpresiva e inusual aparición, Cristóbal López rompió el silencio frente al periodista y propietario de Radiovisión, Richy Astete. “Yo no lo estafé a tu padre. Él estafó a mi hermana”, se defendió López al aire. La polémica se desató luego de que Astete anunciara al aire el viernes pasado que daría datos sobre una supuesta transacción comercial en la que su fallecido padre, RIcardo Enrique, salió perjudicado.

López visitó los estudios de Radiovisión y le pidió explicaciones al empresario periodístico. “Yo no rompo ningún silencio ni vengo a que escuches lo que vos pretendés. Lo que yo vengo es a preguntarte por qué dijiste al aire que yo había estafado a tu padre. Eso es lo que quiero que me contestes. Tu veneno es porque yo estafé a tu padre. Contémosle a la gente cuándo pasó eso”, increpó López al dueño de la radio.

Ante el silencio del periodista, le dijo: “Cómo es? ¿Yo tengo que hablar al aire y vos no? Yo no estafé a tu padre sino que tu padre estafó a mi hermana, como ella ya te lo explicó ayer en la cara. Ella se quedó con vos. Yo me fui (de la reunión) porque ya había temas que no me interesaban. Mi hermana te explicó que la estafada fue ella por parte de tu papá. Vos ahí no le contestaste nada”.

López le pidió al periodista e hijo del exconcejal que le cuente “a la gente la estafa que le hicimos los López a los Astete. Contala adelante mio. Yo no le contesto a los medios porque ustedes tienen las 24 horas del día para hablar de la gente y yo no, porque me dedico a trabajar. No a extorsionar como vos”.

Y agregó: “a mi me extorsionaste. Le dijiste a un socio mio que para que no hablaran más de mi tenían que darte 400 mil dólares o comprarte una casa. A Ricardo Benedicto se lo dijiste (de Casino Club). Era socio y es amigo mio. Cuando pase la cuarentena no va a tener problema en venir”.

Sobre la supuesta estafa, López dijo que “tu padre estafó a mi hermana. Se quedó con la forrajería, con 4 camiones, 6 camionetas, 6 locales y la forrejaería de alimentos. Y sabés con qué nos pagó? Con media casa. Porque la otra mitad estaba embargada por el doctor Aubía y yo le levanté la hipoteca”.

“Yo con la historia puedo hacer un libro”, aseguró Astete. Y López le agregó: “vos lo único que podés hacer es un pasquín. No tenés capacidad para hacer un libro. Yo no soy ningún estafador. Te lo dijo mi hermana en la cara y te callaste la boquita. Me dijo que mi hermana que saliste corriendo a la oficina de la tuya. Sos muy macho con un micrófono y usando a la gente que te escucha. Explicame y decí dónde lo estafé. Adelante mio. Lo que pasa es que no tenés nada para decir”.