La dueña de un reconocido restaurante inglés inauguró una nueva sucursal y publicó en las redes su flamante menú. Sin embargo todo se salió de control cuando decidió publicarlo en Facebook y al no haber opciones veganas, parte de los usuarios la atacaron y criticaron por dejar “excluido” a esa porción de comensales.

El restorán inglés The Kitchen at London House abrió su nuevo local: The London House Bistro, que quedó en el ojo de la tormenta tras la respuesta viral de su propietaria.

La celebración de la sucursal quedó lejos de tomar relevancia positiva a raíz de un polémico motivo: el menú no ofrecía opciones veganas y miembros de esa comunidad se lo remarcó de inmediato, criticándolos duramente por no ofrecer platos elaborados sin derivados de animales.

La carta contenía costillas de ternera, cassoulet de pierna de pato confitado, lubina y sí contaba con una única opción vegetariana: tarta de higos con queso de cabra. En tanto que no hubo rastros de alguna opción para la comunidad vegana.

La publicación de Facebook generó la indignación de gran parte de los usuarios, que se sintieron discriminados y excluidos por el exclusivo local, y al instante manifestaron su descontento.

Sally Cooper salió al cruce y se defendió por la misma vía a través de un texto. “El lunes publicamos nuestro menú de noche para nuestro nuevo restaurante The London House Bistro. En cuestión de minutos, varias personas comentaron sobre el hecho de que nada en el menú era vegano. Me disculpé cortés y profesionalmente porque, lamentablemente, no atendemos a los veganos”, comenzó su descargo.

No solo eso, sino que, como relataron, también servían té de crema y tocino vegano, pero era recurrente que los clientes se quejaran de que los productos de origen animal y los veganos se almacenen en el mismo refrigerador.

“Yo diría ‘espera un segundo’. Nos mirarían por encima del hombro. Les decíamos qué opciones veganas podíamos ofrecerles y decían que era repugnante”, planteó la británica de 60 años.

“Es una cocina pequeña. Producimos comida casera sabrosa. No queremos cocinar hamburguesas vegetales, legumbres y frijoles. No es nuestra comida”, culminó la propietaria que fue sufrió un fuerte escrache en las redes sociales británicas.