Polémico: El "Tincho" Tomás Holder aseguró que "no saldría con una mujer que viaje en colectivo"

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, continuó generando polémica hasta el último momento. Es que tras su salida, en las redes sociales volvieron a dirigir la mirada hacia el influencer.

En este sentido, se viralizó un video donde Tomás indicó: “Si la mina es buena y es un diez que me parece hermosa, pero me dice ‘Tomi, te voy a buscar en colectivo y nos vamos para tal lado’, yo no me subo a un colectivo porque no me gusta”.

“Para mí pasa de un diez a… no sé, a un ocho. Sigue siendo linda… con la diferencia que no tiene plata. O a un dos quizás pasa”, agregó en relación a una hipotética situación donde una mujer que viaja en transporte público no podría salir con él.

Mientras que su compañera se reía, Nacho se mantuvo en silencio y Reverdito, en cambio, se mostró indignado. “Ya está, no la quieras arreglar”, expresó el taxista.

Rápidamente, muchos usuarios en Twitter se hicieron eco de sus declaraciones y desde hace días no sale de los primeros puestos de tendencias por sus polémicas declaraciones.