Polémica por multas de estacionamiento cerca del Hospital Regional: piden que se revean las prohibiciones

El área en el que coinciden las calles Ani Grané, Bahía Bustamante, Ducós, Democracia y Clara Mizrahi se ve colapsada diariamente. Acaparan la circulación vehicular en torno a la actividad que se despliega en el Hospital Regional, Cabin, la Escuela de Arte y los edificios de oficinas cercanos. El gran movimiento y la escasez de espacios físicos para estacionar son un dolor de cabeza para quienes deben acercarse a esa zona, pero principalmente para los trabajadores de salud que habitualmente deben concurrir a sus lugares de trabajo.

Hasta no hace mucho, utilizaban un predio baldío del lugar para dejar sus vehículos, una zona descampada que tiene un acceso vehicular en el cordón cuneta y no cuenta con ninguna señalización que indique no no pueden dejarse los rodados allí. Sin embargo, imprevistamente comenzaron a aparecer multas pegadas a los parabrisas que les informaban que allí está prohibido estacionar, aunque no hay ninguna señalización que lo advierta.

"La gente viene y estaciona porque se cree que puede estacionar. Es un playón con acceso vehicular, pero les ponen multas", remarca Diana Herrera, bioquímica del Cabin. Ella, y varios de sus compañeros -trabajadores de salud-, recibieron infracciones por dejar sus autos en un espacio que no cuenta con ninguna señalización que indique prohibición de hacerlo.

Comenta que es uno de los pocos lugares que hay para estacionar en esa zona. "No veo el impedimento para estacionar ahí, pero si no se puede que pongan un cartel, porque si ahora mirás todos tienen papelitos amarillos, y son los autos de mis compañeros de trabajo", lamenta.

Asimismo, señala que en la calle Bahía Bustamante hay un cartel de prohibido estacionar en una esquina, con el cordón pintado de amarillo, pero que la señalización no vuelve a repetirse aunque la prohibición abarca toda la extensión de la calle.

"El cartel está en una esquina, viene desde Las Torres hasta la calle Grané, son unos 400 metros, no tiene sentido no poder estacionar. La parada del colectivo está en la otra punta, no es avenida. Nos gustaría que se revea esto porque se podría estacionar tranquilamente", propone.

"No sé por qué no se puede estacionar en esta calle, y si en el playón no se puede estacionar, para qué le hicieron un acceso vehicular", cuestiona Herrera. "Como personal de salud a veces venimos con una urgencia y es imposible estacional, al menos nos podrían dar un cartel de libre tránsito y estacionamiento".

Consultado al respecto, Miguel Yefilaf, director operativo de Tránsito, mencionó que el predio en cuestión se considera un boulevard, y que por tanto está comprendido dentro de la Ley Nacional que prohibe que se estacionen vehículos en este tipo de espacios, como también en plazas y rotondas.

Y sobre la calle Bahía Bustamante, mencionó que evaluará delimitar un espacio para estacionar, pero que al ser una calzada angosta "el colectivo al pasar se llevará los espejos de los autos estacionados" ya que es una dársena de giro.

Consideró que como automovilistas "buscamos la comodidad y no la seguridad". "Creo que debe haber otros lugares para estacionar... Están las dársenas de Ducós, controladas por estacionamiento medido, a unas tres cuadras", finalizó Yefilaf.