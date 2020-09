TRELEW - La Ministra de Educación se refirió a la clausura de los jardines infantiles de la ciudad de Trelew que reabrieron sus puertas fuera del marco normativo establecido por la pandemia de coronavirus.

"Es una irresponsabilidad muy grande por parte de las autoridades de los establecimientos y del funcionario que haya dado una autorización. Desde el Ministerio no lo podemos permitir, hay que entender que no solo están fuera de la Ley y los protocolos sanitarios provinciales y nacionales, sino que no están cuidando ni a los niños y sus familias ni a los docentes", afirmó.

La titular de la cartera educativa explicó que “en el día miércoles, desde el Ministerio de Educación se toma conocimiento a través de medios de comunicación y redes sociales que hoy (por este jueves) se iban a reabrir ‘Nidito’ y ‘Murmullos’, dos jardines privados de la ciudad de Trelew que tiene código de identificación escolar -Clave Única del Establecimiento (CUE)- y dependencia pedagógica bajo nuestro Ministerio”.

“Comenzamos a comunicarnos con el Ministro de Gobierno y el Secretario de Trabajo, y ante la inminencia de que esto suceda, totalmente fuera del marco normativo tanto provincial como nacional, nosotros procedimientos a la clausura de los establecimientos”, indicó Perata.

En ese sentido, la Ministra sostuvo que “también estuve en comunicación con el Ministerio de Educación de la Nación y tomaron lo que sucede con mucha preocupación”, y manifestó que “es preocupante porque la premisa es cuidar la salud de los niños y los docentes que se ven involucrados en esta actividades, y de toda la población”.

“Se le consultó a la Directora del Jardín Murmullos con qué autorización habitan llevado acabo la reapertura, y aparentemente hay una autorización de un funcionario municipal, por lo que no existiría la firma del Intendente”, informó la funcionaria provincial, subrayando que “más allá de la Jurisdicción Municipal, los jardines y las actividades educativas están reguladas por el Ministerio de Educación de la Provincia y de la Nación”.

Precisó que “solamente por la Resolución 364/20 del Concejo Federal, la habilitación para actividades educativas están en el marco del protocolo nacional. Nuestro protocolo no ha sido elevado”, y agregó que “en este momento está dándose la séptima reunión del protocolo por Zoom con participación de Salud, el Ministerio de Educación y los Sindicatos”.

Situación grave

“El Comisario Gómez me informó que durante el procedimiento verificó que no se estaban cumpliendo ciertas normas preventivas mientras se realizaba la actividad. La situación es grave”, expresó la titular de la cartera educativa, subrayando que “desde el jardín se nos dice que son talleres de contención, Nación indica que toda actividad que sea en una institución educativa, que tenga docentes y alumnos, así sea para ir a jugar, es una actividad educativa”.

“Llamo a la reflexión a las instituciones, comprendo la situación económica y que todos estamos ansiosos por la vuelta, pero acá es clara la línea política que nos ha pedido el Gobernador desde un principio, tanto al Ministro de Salud como a mí persona, que es cuidar la salud de toda la población”, finalizó Perata.