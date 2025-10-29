En un nuevo episodio que reavivó el debate sobre la pirotecnia en Comodoro Rivadavia, Virginia Paredes, conocida activista proteccionista y defensora de los derechos de los animales, dialogó con ADNSUR para expresar su profunda preocupación por el uso de fuegos artificiales de alto impacto sonora y con estruendo, protagonizado este pasado martes por la noche en la playa de Kilómetro 4 por parte de un grupo de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 810 (ISFD 810).

El hecho fue denunciado inicialmente por una vecina que, mientras caminaba por la zona junto a su perro, escuchó una serie de explosiones y estruendos que asustaron al animal. La mujer envió el testimonio y material audiovisual a la página de Paredes, quien decidió publicar el caso para alertar a la comunidad. Posteriormente, se confirmó que el origen de los ruidos correspondía a un ritual o tradición practicado por los estudiantes del ISFD 810, quienes realizan una fogata en la playa como señal simbólica.

Sin embargo, Paredes enfatizó que, más allá de comprender las tradiciones estudiantiles, la pirotecnia de alto impacto y estruendo está legalmente prohibida en Comodoro Rivadavia desde hace años, con marcos normativos claros para restringir su uso por los daños que genera, tanto a la salud humana como al bienestar animal y ambiental.

UN VIDEO QUE GENERÓ CONTROVERSIA EN COMODORO

La activista destacó que su lucha personal es por un retorno firme a la política de "pirotecnia cero" en la ciudad, una medida que estuvo en vigencia durante siete años y que logró reducir considerablemente los efectos nocivos. La preocupación no solo se centra en los animales domésticos, que sufren fuertes alteraciones, sino también en personas con hipersensibilidad al ruido, niños, personas con trastornos del espectro autista y adultos mayores con demencia, quienes pueden verse profundamente afectados por los ruidos estruendosos.

Paredes remarcó que "hablé con vecinos de todos los sectores. Muchos me relatan que sus hijos o mascotas se han visto gravemente afectados. Incluso personas con demencia no entienden la causa de estos ruidos y sufren ataques de ansiedad. Esto no es una cuestión solo de protección animal, sino de salud pública".

Por otro lado, recordó que veteranos de Malvinas le manifestaron tener recuerdos traumáticos relacionados con explosiones y estremecimientos, lo que agrava el impacto social de esta práctica. Desde la perspectiva ecológica, hizo hincapié en la contaminación ambiental generada y la alta probabilidad de incendios.

Además, evocó que solo entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo del año pasado se registraron más de diez incendios en Comodoro Rivadavia asociados al uso de pirotecnia. “En materia ambiental no podemos permitirnos más incendios por irresponsabilidad. La pirotecnia genera contaminación tóxica que afecta a nuestro aire y ecosistema”, sostuvo.

En términos sanitarios, la activista explicó que los accidentes por manipulación o exposición a pirotecnia son frecuentes y demandan recursos del sistema de salud pública, generando costos significativos y, en algunos casos, incapacidad permanente en las víctimas. “Cada año vemos pacientes en el hospital con heridas graves, a veces mutilaciones, a causa de la manipulación insegura o uso indebido de pirotecnia. Esto es un gasto para el Estado y un daño irreparable en la vida de esas personas”.

FALTA DE CONTROL, LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

Virginia Paredes lamentó que, tras una prohibición estricta y un control sostenido que marcó un avance en la ciudad, se estuviera viviendo un retroceso significativo desde hace algunos meses. Luego, indicó que la reapertura al uso de pirotecnia, incluso bajo presuntas condiciones de "bajo impacto sonoro" y "lumínica," en la práctica no ha respetado esos límites y carece de un efectivo control municipal.

"El balance del año pasado fue desolador. Se permitió la pirotecnia supuestamente controlada y terminó siendo un caos. La Secretaría de Control Urbano reconoció la falta de capacidad para fiscalizar, y nosotros vemos como esto afecta a la gente y al ambiente. Es un retroceso inadmisible," expresó enfática.

Asimismo, Paredes indicó que desde su sector han solicitado en reiteradas ocasiones mesas de diálogo con el Consejo de Liberantes para tratar el tema con las partes involucradas, pero no han sido convocados para participar. A su vez, denunció que las ordenanzas que permiten la vuelta de la pirotecnia se aprueban sin consultar ni a grupos proteccionistas ni a otros actores comunitarios afectados.

“Es fundamental que estas normativas se construyan con participación amplia y con respeto por quienes sufren las consecuencias, no en despachos sin transparencia”, reclamó.

Esperanzas por una Nueva Legislación Tras Elecciones

Según informó la activista, la concejala Gabriela Simonovic comprometió en campaña que, después de las elecciones recientes en la ciudad, se volvería a discutir la regulación de la pirotecnia. “Las elecciones ya pasaron y esperamos con muchas ansias que este tema se vuelva a tratar para regresar a la pirotecnia cero", afirmó.

"Nosotros desde las organizaciones proteccionistas vamos a seguir insistiendo con las autoridades para que realmente se termine con esta problemática de fondo y no solo con medidas superficiales," añadió. Paredes hizo énfasis en que la prohibición y el control efectivos deben comenzar antes de que se acerque la temporada festiva, en la cual la pirotecnia sin regulación provoca el mayor daño.

Más testimonios llegaron a Paredes, incluyendo el de una colega periodista cuyo hijo discapacitado resultó muy afectado por los estruendos. El ruido que provino de Kilómetro 4 se escuchó en el barrio de Kilómetro 3, afectando emocionalmente al niño.

"Recibí mensajes de dolor y angustia. Tenemos una responsabilidad comunitaria para cuidar a quienes son más vulnerables, y eso incluye a niños con discapacidades que sienten el impacto del ruido mucho más fuerte," concluyó.