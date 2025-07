El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sorprendió al anunciar una consulta popular obligatoria con sanciones inusuales para quienes no voten. El referéndum se realizará el domingo 9 de noviembre y planteará diez preguntas sobre decisiones clave para el futuro de la ciudad. La boleta única de papel permitirá a los vecinos responder "sí" o "no" a cada punto. Y quienes no participen, según Cortés, deberán pagar una multa simbólica pero concreta: la entrega de una bolsa de cemento, valuada en más de $10.000.

La consulta fue impulsada ante la falta de avances en el Concejo Deliberante, según argumentó el jefe comunal, y apunta a tomar decisiones mediante mecanismos de democracia directa. Las propuestas que se someterán a votación abarcan temas como transporte, vivienda, infraestructura y turismo.

Las 10 propuestas que decidirá la gente

Entre los puntos más destacados, Cortés propone:

Quitar el pago de sueldos municipales a dirigentes sindicales del gremio Soyem que no cumplan funciones efectivas.

Legalizar Uber, enfrentando la resistencia del sindicato de taxis.

Ampliar la emergencia habitacional, obligando a los desarrolladores a ceder el 22% de los lotes para uso social.

Entregar un restaurante municipal a excombatientes de Malvinas, con fines de recaudación, conmemoración y mantenimiento del monumento y un avión histórico.

También incluye:

Pavimentar los barrios mediante cuotas compartidas por frentistas y vecinos, estimadas en $5.000 a $6.000 por mes.

Revalorizar la Isla Huemul, con inversión municipal en accesos y recuperación histórica.

Replicar la Ecotasa para obras de acceso turístico, sobre todo por la Ruta 40.

Construir un natatorio municipal.

Terminar el centro de convenciones, inconcluso desde hace más de 40 años.

Reemplazar pinos por árboles nativos en la Costanera para cuidar el paisaje natural.

Una multa inédita y un debate abierto

La decisión de imponer una multa a quienes no voten encendió el debate. La entrega obligatoria de una bolsa de cemento como sanción no tiene antecedentes en consultas populares municipales. Aunque no se precisó aún cómo se implementará ni si será legalmente exigible, Cortés defendió su decisión como un gesto de compromiso ciudadano. “Es un modo de participación y un aporte a la ciudad”, expresó.

La medida genera interrogantes legales y políticos. ¿Puede un municipio aplicar sanciones sin una ley provincial o nacional que respalde la obligatoriedad? Hasta el momento, el Ejecutivo no brindó detalles sobre cómo será controlada la asistencia ni qué organismo se encargará de exigir la multa.

Cortés aseguró que no será la única iniciativa de este tipo. Anticipó que en 2027 propondrá una reforma de la Carta Orgánica, con el fin de limitar la cantidad de concejales, fomentar mecanismos participativos y permitir hasta dos consultas vinculantes por año.