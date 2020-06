CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Bake Off Argentina, el reality gastronómico conducido por Paula Chaves en Telefe, fue grabado a mediados del año pasado en una estancia en Pilar. Comenzó a emitirse este año, en medio de la pandemia por el coronavirus

El programa es un éxito en términos de rating televisivo y también en las redes sociales: todos los domingos, incluso antes de las 22, horario en el que se transmite, ya es trending topic en Twitter.

Restan solo tres semanas para que se defina al mejor pastelero amateur de la Argentina, quien se llevará 600 mil pesos. Y cuatro participantes siguen en carrera para conseguirlo: Samanta Casais, Damián Pier Basile, Agustina Guz y Agustina Fontenla.

Este sábado, Bake Off fue nuevamente uno de los temas más comentados en Twitter. Desde la cuenta oficial de Telefe se publicó un tuit con un video, que sería la publicidad de la gran final de Bake Off, en donde se ven solo tres participantes, y no los cuatro que hasta el momento siguen compitiendo.

“La espera terminó. Comienza la gran final de #BakeOffArgentina. Cuatro pasteleros en competencia y un solo ganador. Este domingo a las 22:30 por @telefe”, expresaba el mensaje, según detalla Infobae.

Sin embargo, en el video solo se podía ver a tres pasteleros: Samanta, Damián y Agustina Guz. “Tres pasteleros, tres desafíos y un único ganador”, señalaba el locutor del anticipo, que rápidamente fue eliminado de la red social. De esta manera, los fanáticos entendieron que Agustina Fontenla será eliminada en el programa que se emitirá esta noche.