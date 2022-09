El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de la ministra Carla Vizzotti, sorprendió con una campaña que incluso podría generar una fuerte polémica al promover la ligadura de trompas y la vasectomía para adolescentes, como una de las opciones anti conceptivas en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

"A partir de los 16 años se puede acceder gratis a métodos anticonceptivos permanentes: ligadura y vasectomía”, dice uno de los flyers de la de la campaña que se puede ver a través de la cuenta oficial del Ministerio en Twitter.

“En hospitales públicos, centros de salud, obras sociales y prepagas deben entregar gratis el método anticonceptivo que solicites. Para más información: Línea Salud Sexual: 0800 222 3444. Tu pregunta es confidencial”, dice el texto. Y agrega que “Ningún servicio puede negar la atención por la edad, por no tener DNI o por ningún otro motivo”.

Pero además en uno de los flyer recuerda a los chicos desde los 13 años que pueden informarse “sin compañía de personas adultas” -así, subrayado- sobre los métodos anticonceptivos, dejando de lado la posibilidad de asesoramiento por parte de los padres de estos menores en su educación sexual.

El ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, calificó la campaña del Ministerio de Salud como “un despropósito y una barbaridad”, al sostener que no es adecuado que se "ponga a la misma altura que cualquier método anticonceptivo, métodos que son absolutamente irreversibles como la ligadura de trompas y la vasectomía. No lo debiera hacer de ninguna manera y bajo ningún concepto”, dijo a Clarín.

Y aclaró finalmente que en todo caso, "si sale algún método irreversible tienen que aconsejar que hay otras alternativas que son reversibles. Esto es lo que me parece disparatado en el Ministerio de Salud”, cerró.