Una mujer de Estados Unidos, generó polémica en redes sociales tras informar que tatúa a su pequeño hijo.

Además, le creo cuenta en Instagram y TikTok, donde sube imágenes de los diseños que le hace a su hijo, donde ya suma 380 mil seguidores.

Shamekia Morris, apasionada por los tatuajes , decidió intentar llevar su hijo por ese camino.

Sin embargo, causó controversia en los usuarios de redes y en su familia.

“Cuando a Shameka se le ocurrió la idea, no estaba de acuerdo. Estaba totalmente en contra. No quería que hiciera eso con él, Pero como vi a dónde podría llevarlos, no tuve ningún problema porque resultó ser algo positivo”, señaló su hermana a Truly Show.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Recibo muchas críticas y hasta amenazas porque la gente no está acostumbrada a ver a un bebé con tatuajes. Dicen que estoy criando a mi hijo como un gángster y un matón”, expresó Shamekia Morris.

No obstante, la mujer dejó en claro que los tatuajes son “temporales” por lo tanto, pueden quitarse.

Además, pese a las críticas de la gente y de amenazas de muerte, redobló la apuesta.

“Cuanto más les moleste, más va a seguir colocándole tatuajes temporales a su hijo porque siente que a él le encantan”, añadió.