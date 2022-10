El “CaletaPalooza” es uno de los eventos más esperados en noviembre. El evento del aniversario 121° de Caleta Olivia, en Santa Cruz, genera grandes expectativas de convocatoria por la cantidad de artistas y bandas nacionales reconocidas que se presentarán desde el 18 al 21 de noviembre.

Entre los artistas reconocidos estarán Abel Pintos, La Konga, La Delio Valdéz, Las Pelotas, Los Tekis y Dillom, a excepción de Soledad que suspendió su presentación en las últimas horas.

En el marco de estos festejos, el municipio decidió salir a pedir ayuda económica a los comerciantes de la localidad, quienes manifestaron su malestar.

ADNSUR accedió a la nota que envió el municipio de Caleta Olivia, donde se solicita “un aporte económico” para solventar los “gastos vinculados a las distintas actividades que se llevarán a cabo en el marco del festejo aniversario”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Sin mucho mayor preámbulo, dejaron los datos de la cuenta de CBU y de cuenta para que los comerciantes puedan depositar las donaciones.

La situación causó indignación entre algunos de los comerciantes, como fue el caso de "Flaco"Piva, dueño de un supermercado, quien cuestionó el "mangueo de dinero" teniendo en cuenta la situación económica "no es buena y hay muchas problemáticas".

“Me vienen a pedir plata y cuando quisimos hacer un reclamo en la pandemia para poder pedir soluciones, brindar opiniones, charlar con el intendente, nunca nos atendieron, ahora por qué carajos tendrían que pedirme plata, son unos caradura”, dijo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

“Es muy fácil salir a pedir plata, cuando los necesitamos fuimos y no estaban. Ahora están equivocados, el intendente no salió a decir nada, no salió ni a pedir disculpa, no salió a aclarar la situación, no salió a decir porque necesita el dinero, cuando él había dicho que los gastos lo pagaba la nación”, señaló en el programa Más de lo Mismo.

PAN GRATIS

Pero no es la primera vez que un organismo de Santa Cruz se ve envuelto en una polémica por pedir ayuda. En mayo de este año, el Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección de Responsabilidad Empresaria, le solicitó a una panadería de El Calafate una donación de 6330 kilos de pan mensuales, hasta diciembre de este año.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

“¿Cómo puedo contestar esta nota? ¿Cómo se interpreta esto?. En una provincia petrolera, donde se extrae oro, que hace obras faraónicas y crea cada vez más empleos públicos ineficientes”, se preguntó a través de una publicación en sus redes sociales, el dueño del comercio sobre el ”excesivo" pedido de colaboración.