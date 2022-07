Polémica: eliminaron a “Mi Bebito Fiu Fiu” de todas las plataformas musicales

“Mi bebito fiu fiu” es el éxito musical más grande del último tiempo, respaldando este hecho millones de reproducciones a nivel mundial en las principales plataformas musicales y una inmensa cantidad de comentarios y compartidos en las redes sociales.

Pero luego de posicionarse como la canción líder de Spotify a nivel mundial, Tito Silva su productor e ideólogo decidió retirarla del mercado y dejarla como un icónico tema que ya es parte del pasado.

Frente a la gran cantidad de rumores, el productor musical decidió salir a hablar a través de sus redes sociales y no permitir que el hecho siga creciendo como una bola de nieve.

“Les voy a explicar lo que ha sucedido. Primero que todo tranquilidad por favor, nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor", comentó y aseguró que "ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, agregó.

Recordemos que, la canción se encuentra realizada a base de “Stan” de Eminem y su letra surgió de un supuesto chat de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi.

“Por sea caso no existe ninguna demanda, ni nada de esas cosas. Todo esto para mí es un aprendizaje y un punto de partida para hacer cosas muchas más grandes. Saben que todo lo hago con cariño y amor, yo no puedo odiar a nadie. Gracias a todos por el cariño y apreciar nuestro arte” culminó Silva-