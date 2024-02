Polémica: denuncian que beneficiarios de planes sociales viajaron por más de un mes al exterior

Una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirma que 120.000 personas que cobran planes sociales, realizaron viajes al exterior. Alrededor de 22.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo realizaron viajes en cruceros como en aviones, y permanecieron fuera del país por más de un mes.

Esta situación puso en la mira a Emilio Pérsico, quien lidera el Movimiento Evita, quien fue señalado en 2023 en un informe de la Coalición Cívica por percibir el 55% de los fondos distribuidos a organizaciones sociales a través del programa Potenciar Trabajo durante el Gobierno de Alberto Fernández. Además, esos convenios fueron firmados por el dirigente social.

En el marco del expediente, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, presentó un informe que detalla el cruce de las bases de datos de Migraciones con la de beneficiarios del Potenciar Trabajo.

LA INVESTIGACIÓN EN EL AÑO 2023

Durante noviembre de 2023, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la baja de casi 160 mil beneficiarios de planes sociales, porque realizaron viajes al exterior con un perjuicio millonario al Estado. La situación había trascendido tras una investigación preliminar y en esa ocasión consideró este hecho como “incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.

Asimismo, el fiscal federal cuestionó la falta de control“falta de control” de las personas que ingresan al programa y señaló la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas”. “Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, añadió.