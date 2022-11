Podrían faltar garrafas de gas en Comodoro: distribuidores piden un aumento en el precio

La garrafa de 10 kilos se vende a 720 pesos y “no se pueden cubrir los costos”, ya que “hace más de dos años que el precio quedó congelado”, dijo el gerente de Surgas. El reclamo es para que el precio se eleve a 2.100 pesos y la asociación nacional apunta a un paro o suspensión de ventas que podría concretarse la semana próxima.

“El reclamo es de todo el país y nosotros pertenecemos a CEGLA" (Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado) –comentó Hugo Meneghello, gerente de la empresa distribuidora de garrafas en Comodoro Rivadavia, ante la consulta de ADNSUR-. "Los costos están por las nubes y los márgenes son cada vez más bajos, por lo que se puede financiar nada con este precio”.

El representante de la empresa refirió que el precio es fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y debe ser acatado en forma uniforme en todo el país, incluso cuando en esta región el costo logístico es mayor, ya que el producto se trae desde Bahía Blanca o desde Neuquén.

Denuncian a un profesor de música por presunto abuso sexual de 14 nenes en un jardín de Comodoro

“Hace más de dos años que el precio no se mueve, cuando todos los costos han subido. Cuatro cubiertas nuevas para un camión cuestan un millón doscientos mil pesos y el kilo de pan cuesta 500 pesos, pero nosotros no hemos tenido ajuste en el precio, salvo alguna variación de 10 ó 20 pesos por un tema de impuestos, pero no sobre el margen para el distribuidor”, explicó

El reclamo planteado por la cámara empresaria a nivel nacional es para que el precio actual se triplique, llegando a los 2.100 pesos por cada garrafa de 10 kilogramos, por lo que están sosteniendo reuniones con autoridades del área energética.

Posible paro de distribuidores

Meneghello reconoció que a nivel nacional se evalúa una medida de fuerza, que podría darse durante la semana próxima, con la suspensión de ventas.

Furia en Comodoro: destruyeron y prendieron fuego el auto de la directora del Jardín 406

“No lo puedo confirmar porque esto lo decide la cámara y ellos están teniendo reuniones en Buenos Aires con autoridades del gobierno, pero podría faltar gas si no hay una corrección en el precio”, anticipó.

En Comodoro Rivadavia hay alrededor de 4.000 familias que carecen de redes de gas y deben apelar a la compra de garrafas, según estimaciones que maneja el municipio. “Ese número puede ser algo mayor, porque hay zonas rurales o más alejadas de la ciudad que también demandan este producto”, precisó el gerente de Surgas.

Abrieron las inscripciones para soldados voluntarios en Comodoro: cuáles son los requisitos

En la temporada actual la venta baja por el menor consumo de gas, pero en época invernal hay picos de demanda en los que se llegó a vender 4.000 garrafas diarias, según reconoció el gerente.

De igual modo, también se comercializan garrafas de 45 kilos, que tienen una demanda más elevada por parte de la industria y el abastecimiento en zepelines, que cargan 200 kilos. En ambos casos, el costo es de 7.500 pesos.

“La demanda de la garrafas se ha reducido un poco porque el municipio avanzó con las redes de gas, aunque en algunas zonas se compensa porque si bien hay más redes de gas natural, hay sectores como los kilómetros que siguen creciendo en cantidad de viviendas”, refirió el empresario.