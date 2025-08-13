En agosto de 2025, el mercado financiero argentino presenta una dinámica vigorosa en el segmento de plazos fijos, configurándose como una opción atractiva para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación y obtener rendimientos competitivos en el corto plazo.

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una política que sostiene tasas de interés elevadas, con un rendimiento de referencia en torno al 32% anual, lo que ha impulsado a diversas entidades financieras a ofrecer tasas aún más ventajosas para captar depósitos a 30 días.

Furor por el plazo fijo a 30 días: los 15 bancos que más pagan en Argentina en agosto de 2025

CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL PLAZO FIJO

La modalidad de plazo fijo presenta varias ventajas clave para el ahorrista típico en el contexto económico actual:

Seguridad: al ser un producto regulado y respaldado por el sistema bancario, el riesgo es muy bajo.

al ser un producto regulado y respaldado por el sistema bancario, el riesgo es muy bajo. Accesibilidad: se puede gestionar desde homebanking, sin papeleo ni costos adicionales si ya se es cliente.

se puede gestionar desde homebanking, sin papeleo ni costos adicionales si ya se es cliente. Liquidez: plazos cortos como 30 días permiten disponer rápidamente del dinero y reinvertirlo si se desea.

plazos cortos como 30 días permiten disponer rápidamente del dinero y reinvertirlo si se desea. Rendimiento: con tasas que superan repetidamente la inflación esperada, el plazo fijo se posiciona como una alternativa defensiva y rentable.

EL BANCO NACIÓN PAGA 44% DE INTERÉS DE TASA DE INTERÉS A 30 DÍAS EN AGOSTO DE 2025

El Banco de la Nación Argentina lidera la oferta con una tasa nominal anual (TNA) del 44% para depósitos a 30 días, consolidándose como la opción más rentable para los ahorristas que buscan seguridad y liquidez.

Esta tasa destaca no solo por ser la más alta, sino también por permitir un rendimiento significativo en un horizonte de tiempo muy corto, lo que resulta especialmente valioso en un contexto económico de alta inflación y volatilidad.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Además del Banco Nación, otros bancos importantes en Argentina ofrecen tasas competitivas, aunque menores, que igualmente representan una oportunidad interesante para los inversores minoristas. Entre ellos se encuentran:

Banco Galicia: 43% TNA

43% TNA Banco Credicoop: 39% TNA

39% TNA ICBC: 38,4% TNA

38,4% TNA Banco Santander: 35% TNA

35% TNA Banco Provincia: 35% TNA

35% TNA Banco BBVA Argentina: 35% TNA

35% TNA Banco Macro: 35,5% TNA

35,5% TNA Banco Ciudad: 31% TNA

En total, diez bancos con mayor volumen de depósitos exhiben una variada gama de tasas, ofreciendo alternativas para diferentes perfiles de inversores y preferencias en términos de acceso y servicio.

Este incremento en las tasas de interés responde a varios factores macroeconómicos. El fin de instrumentos como las Leliq, combinada con la política monetaria del BCRA que mantiene altas tasas de referencia para controlar la inflación, y la necesidad de atraer inversores hacia el ahorro en pesos para estabilizar el mercado cambiario, han potenciado estas tasas atractivas para plazos fijos.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

A nivel general, el salario promedio en Argentina ronda los $420.706, y con la tasa actual del 44% anual ofrecida por el Banco Nación, el monto necesario para generar ingresos equivalentes a un salario promedio en solo un mes a través de un plazo fijo es significativamente alcanzable para ahorristas con acceso a estos depósitos. Esto refleja el poder que tienen estos instrumentos para complementar ingresos o proteger el capital.

Sin embargo, el contexto no está exento de desafíos. El Banco Central sigue atento a la evolución de variables inflacionarias y fiscales para ajustar su política monetaria. Las expectativas del mercado y la volatilidad pueden influir en las tasas ofrecidas en el futuro, pero por ahora, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más confiables para quienes buscan resguardar y rentabilizar su dinero en Argentina.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

OTROS BANCOS ARGENTINOS QUE INFORMAN TASA DE PLAZO FIJO ONLINE PARA NO CLIENTES

Banco BICA: 42%

Banco CMF: 38%

Banco Comafi: 36,5%

Banco de Corrientes: 41%

Banco de Formosa: 30%

Banco de la Provincia de Córdoba: 38%

Banco del Chubut: 38%

Banco del Sol: 40%

Banco Dino: 35%

Banco Hipotecario: 38,5% / 41,5 %

Banco Julio: 38%

Banco Mariva: 41,5%

Banco Masventas: 25%

Banco Meridian: 41%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40,5%

Banco VOII: 41%

BIBANK: 39%

Crédito Regional Compañía Financiera: 41%

REBA Compañía Financiera: 43%

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR