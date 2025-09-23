Durante septiembre, el mercado financiero argentino vivió una serie de ajustes en las tasas de interés ofrecidas para los depósitos a plazo fijo tradicional, uno de los instrumentos más elegidos por los ahorristas para resguardar sus fondos en pesos.

Estos cambios afectaron tanto a clientes habituales de las entidades como a aquellos inversores que, sin un vínculo previo, buscan alternativas seguras y rentables en un contexto económico caracterizado por la alta demanda de instrumentos de renta fija en moneda local.

La actualización implementada por bancos nacionales, privados, entidades de menor tamaño y compañías financieras con foco en el segmento minorista refleja una dinámica de competencia y adaptación a la evolución reciente del mercado.

UN SEPTIEMBRE DE CAMBIOS Y ESTABILIZACIÓN FINANCIERA

Luego de un inicio de mes con recortes en las tasas de interés por parte de varias entidades, las últimas semanas de septiembre se distinguieron por una mayor estabilidad en el mercado cambiario, donde el tipo de cambio oficial mantuvo un comportamiento más tranquilo respecto a periodos anteriores. Además, la llegada de líneas de financiamiento internacionales que aportaron liquidez facilitó que los bancos pudieran ofrecer nuevamente tasas más atractivas para captar depósitos en pesos.

Este nuevo escenario provocó un cambio de tendencia en la política de tasas, en la que las entidades financieras buscaron sostener el atractivo del plazo fijo tradicional frente a otras opciones de inversión.

La diversidad de ofertas también responde a la heterogeneidad del sistema bancario local, que está conformado por bancos públicos y privados de gran envergadura, además de bancos regionales y compañías financieras que atendiendo a segmentos específicos, principalmente a pequeños ahorristas y quienes acceden vía canales digitales.

QUÉ BANCOS PAGAN MÁS POR UN PLAZO FIJO DE $1.000.000 A 30 DÍAS

Las tasas nominales anuales (TNA) muestran una amplia dispersión entre entidades. Por el lado de los bancos más grandes, Banco de la Nación Argentina encabeza las propuestas con una TNA del 43%. Un depósito de un millón de pesos por 30 días bajo esta modalidad arrojaría un rendimiento final de aproximadamente $1.035.342,47.

Este nivel representa el tope para las principales entidades y refleja una apuesta por mantenerse competitivo en un contexto donde otros instrumentos financieros también presentan variantes atractivas.

En el segmento de bancos privados de alta participación en el mercado, Banco Santander Argentina y BBVA Argentina ofrecen tasas del 38%, con un esperado retorno de alrededor de $1.031.232,88 y un monto similar respectivamente para depósitos iguales de un millón durante un mes. Banco Galicia y Banco Macro por su parte, ajustaron su TNA a 41,5%, con valores finales de vuelta en torno a $1.034.109,59, colocándose así levemente por debajo de Banco Nación, pero por encima de otras instituciones sistémicas.

Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece una TNA algo más baja, del 37%, lo cual se traduce en un rendimiento mensual que supera escasamente los $1.030.000. Esta variación evidencia diferencias estratégicas entre entidades significativas en el mercado local, influenciadas también por las características propias de sus bases de clientes y modelos de negocio.

BANCOS CON MAYOR AGRESIVIDAD Y FINANCIERAS ONLINE

Más allá de las grandes entidades, bancos de menor tamaño y compañías financieras especializadas en captar depósitos de manera online han mostrado un perfil más combativo en la carrera por atraer fondos. Banco Meridian, Crédito Regional Compañía Financiera y Banco Voii sobresalen con tasas del 46,5%, ubicándolos en el podio nacional en términos de TNA. Este nivel permite que un millón invertido genere un rendimiento que supera los $1.038.000 en 30 días, algo muy competitivo y atractivo para ahorristas que priorizan la rentabilidad.

Cerca de estos niveles también se encuentran Banco de la Provincia de Córdoba y Reba Compañía Financiera, con tasas en torno al 46%, alcanzando retornos próximos a $1.037.800. Es frecuente que estas entidades, al contar con una base más reducida, orienten esfuerzos comerciales hacia la segmentación digital y la captación de pequeños y medianos ahorristas, quienes demandan mayor flexibilidad y mejores condiciones en plazos fijos de alta liquidez.

En la franja siguiente se ubican bancos con propuestas de tasas entre el 44% y el 45%, apuntando principalmente a segmentos minoristas o cuentas digitales nuevas. Entre ellos están Banco Bica, Banco del Chubut, Banco del Sol y Banco Hipotecario, que presentan ofertas en el entorno del 45%, alcanzando retornos mensuales cercanos a los $1.037.000. Entidades como Banco Mariva, Banco de Corrientes y Banco CMF consolidan sus posiciones con tasas del 44% y rendimientos superiores a $1.036.000.

EL SECTOR INFERIOR Y LAS OPCIONES INTERMEDIAS

Por debajo de los niveles más altos se encuentra todo un espectro de tasas que, aunque no lideran el mercado, ofrecen condiciones promedio o moderadas. Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Banco Julio Sociedad Anónima se mantienen en un rango del 39% de TNA, con Bibank S.A. ligeramente más elevada, en torno al 40%, lo que se traduce en retornos de aproximadamente $1.032.876,71 para el plazo señalado.

Otros casos interesantes son Banco Dino y el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), con tasas respectivas de 42% y 42,3%, que permiten obtener rendimientos que rozan los $1.034.800, ubicándose en una posición considerablemente sólida frente a las múltiples alternativas.

En el extremo inferior del espectro se encuentran bancos con tasas más conservadoras, tales como Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Formosa, ambos con un 35% de TNA, y Banco Masventas con sólo un 30%, la tasa más baja del análisis realizado. Estos valores implican rendimientos que no superan $1.028.767,12 y $1.024.657,53 respectivamente, tras 30 días de plazo fijo con un millón de pesos invertidos.

Este amplio mapa de tasas refleja la diversidad y competitividad actual en el sistema financiero argentino. Mientras que los bancos más grandes optan por mantener cierta estabilidad y un rango medio alto para sus tasas, las entidades más pequeñas y financieras digitales presionan por encima para captar clientes con propuestas más jugosas.

Para los ahorristas, esta situación ofrece una gama de opciones adaptables según el perfil y el nivel de riesgo aceptado, además de los canales de acceso y la modalidad de contratación, que cada vez más privilegia la facilidad online y los productos orientados a usuarios digitales.