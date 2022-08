Fabián Gómez, el intérprete de Piñón Fijo, quedó en el ojo de la tormenta luego de que sus hijos realizaron fuertes acusaciones contra él y aseguraron que padecen maltratos hace muchos años. Ante los dichos de su primogénita, el reconocido animador hizo un fuerte descargo y aclaró la situación.

Vale remarcar que Sol Gómez, más conocida como Solcito Fijo, denunció públicamente a su padre y relató una particular experiencia que la llevó a poner un freno a las “humillaciones crónicas que vive hace 35 años”.

“Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos”, señaló la mujer refiriéndose a una situación que se produjo en la semana 32 de su embarazo.

Aunque prefirió no dar demasiadas declaraciones, Piñón Fijo habló del tema en una conferencia de prensa y se defendió de los dichos de Solcito Fijo. “Fui enfático y lo tomaron como maltrato”, aseguró.

Solcito, la hija de Piñón Fijo, lo acusó por maltratos y ventiló historias personales

Además, en una publicación de Instagram, reconoció que está convencido y no dará el brazo a torcer. “Peleo por lo que creo justo y objetivamente quizás no siempre lo sea”, detalló.

A su vez, le agradeció a todos los que se acercaron para brindarle apoyo: “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas. Nosotros no somos la excepción”.

Sobre la foto que publicó de su nieta, denunciando que hacía mucho tiempo que no podía verla, reveló: “Hace unos días antes de dormir mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo”. “Si pudiera rebobinar la escena, lo haría”, agregó.

En medio de la polémica con su familia, publicaron una foto de Piñón Fijo sin maquillaje

Sorprendido por la repercusión que tomó su posteo, les pidió perdón a sus hijos: “Nunca esperé que tomara tanta dimensión y generara tanto dolor, en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas”, cerró Fabián.