Pidió una "doble hamburguesa" en un reconocido local de Comodoro y se llevó una sorpresa 🍔

En las últimas horas, un posteo de Facebook se hizo viral a través por un insólito r reclamo de una joven que se llevó una gran sorpresa en un local de comidas de Comodoro Rivadavia.

La mujer contó que fue el local de Mostaza, inaugurado hace posas semanas en el centro de la ciudad para comer una de las populares hamburguesa.

Al momento de pedirla, encargó una Mega Premium Boom doble, que viene con doble hamburguesa, bacon crocante, queso cheddar, ketchup, cebolla yun baño de salsa cheddar, más bacon por encima, según detalla la web de la reconocida marca de comidas.

Sin embargo, al momento de recibir su pedido, la clienta se llevó una gran sorpresa: su hamburguesa había llegado a la mesa pero sin su respectiva doble porción de carne.

Enojada por la situación, decidió hacer su descargo público a través de Facebook: “Cosas que solo a mí me pasan. Voy a Mostaza y pido para llevar de todas las hamburguesas. Solo la mía, adivineeeen.... claro, no tenía hamburguesa. No sé si reír o llorar”, manifestó.

Rápidamente su posteo se hizo viral en las redes sociales y cientos de usuarios comentaron, recomendándole que haga el respectivo descargo para la devolución de su dinero.