Una mujer de Florida fue calificada de “patética” y hasta de “monstruo” después de pedir en un grupo de edición de imágenes en Facebook si podían borrar a su hijastro de un retrato familiar para poder tener una foto "solo con sus hijos”.

El caso fue revelado por un usuario de Twitter, Wade Cross, cuyo hijo murió hace poco y su indignación por el pedido de la mujer se volvió viral. “Después de haber visto esto se me hizo un nudo en la garganta que todavía no se me va”, escribió Cross junto a una serie de capturas de pantalla.

En las imágenes se ve que la mujer, Natalie, posó con su marido, sus dos hijos y el hijo de la anterior pareja de su esposo para una foto familiar, antes de enviar un mensaje a la fotógrafa preguntándole si podía modificar la imagen con Photoshop.

“Hola, ¿hay algún problema si posteo esta foto en un grupo de Photoshop para ver si alguien puede eliminar a mi hijastro? Si no se puede, entiendo completamente”, le dijo la mujer.

“¿Querés que lo borren?”, respondió sorprendida la fotógrafa, antes de preguntar si no habían sacado una imagen sin el chico, para evitar la extraña tarea de eliminar a un nene de una foto familiar. Finalmente, le dio el ok: “Seguro, podés hacerlo, no me preocupa”.

“Quiero una foto en la que estén solamente mis hijos. Y no, no nos sacamos ninguna en la que estén solo ellos dos”, se justificó Natalie.

Luego la mujer publicó su pedido en un grupo de Facebook y ofreció 10 dólares a cualquiera que pudiera eliminar a su hijastro. “¡Hola! ¿Alguien puede quitar al niño del centro? Dispuesto a [pagar] U$S 10. ¡Cuento con el permiso de los fotógrafos!”, escribió.

Como lo demuestra su foto de perfil, en el que se ve a la familia sin el hijastro, alguien cumplió su deseo.

El tuit de Cross tuvo más de 40 mil “likes” y decenas de respuestas de personas horrorizadas por la actitud de la mujer. Varios le mandaron fotos en las que la víctima del photoshop fue la madrastra, y no el chico.

“Imagínense tener un corazón tan pequeño. Uno solo puede esperar que la querida madrastra nunca haga que su hijastro se sienta tan incómodo como lo hace sonar en estos mensajes”, escribió un usuario en Twitter, después de hacerse viral la historia.

Otros tildaron a Natalie de mujer “de sangre fría”, “despiadada”, “cruel” y “verdaderamente horrible”.

“Ese pobre niño... y qué padre tan patético al permitirle hacerle esto a su hijo”, sumó otro. “¿Cómo puede el marido seguir casado con ella en este momento? En el momento en que viera la nueva foto sin mi hijo estaría listo para pelear. Sé muy bien cómo se siente ser el hijastro resentido y no es divertido”, dijo un usuario.

Algunos defendieron a la mujer al decir que quizás la madre del chico no quería que publique su foto en las redes, aunque parece poco probable.