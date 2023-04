Pidió helado y la atención que recibió de la empleada se volvió viral en redes sociales: qué pasó

Todo comenzó en una heladería, donde una joven compartió un insólito momento en su red social que le tocó vivir mientras atendía a una clienta.

“Sos arrogante y maleducada, no mereces tener trabajo”, le reclamó un usuario.

Resulta que Aylen contó que, al servirle lo que le había pedido la clienta, se dio cuenta que tenía un poco de helado de más, pero lo dejó pasar, a lo que la compradora la increpó con una pregunta desafiante y ella cambió de opinión.

“Una vieja me pidió un cuarto de helado, lo serví y como ya sabía que tenia de más se lo di sin pesarlo”, comenzó relatando la joven.

Fuerte repudio: Dalai Lama se disculpó por pedirle a un niño que lo bese y dijo que fue en "broma"

“‘¿Eso tiene un cuarto?’ Me dice desconfiada”, continuó la chica. A lo que luego contó que al pesarlo, tenía 290 gramos, le respondió que tenía razón y le terminó sacando el helado que sobraba.

LA REPERCUSIÓN EN TWITTER

La publicación de la joven se volvió viral y alcanzó más de 6 millones de visualizaciones, alrededor de 191 mil “Me Gusta” y más de retweets. Además, los comentarios al respecto no se hicieron esperar.

Estos fueron algunos de los comentarios en el tweet de quienes estuvieron a favor o en contra del accionar de la chica: “Sos arrogante y maleducada, no merecés tener trabajo”, “está bien, por bol...”, “lo bien que hiciste, esa no jode más”, “tu deber es pensarlo, no importa si vos sabés o no”. También hubo quienes contaron anécdotas similares por las que les tocó pasar.

Insólito: se agarró a "trompadas" con un tacho de basura y perdió por paliza

Del Twitter de @aylensergiani18