La Subsecretaría de Seguridad Vial de Chubut pide transitar con precaución sobre la Ruta Nacional N° 3 en el tramo Uzcudum - Garayalde (Trelew - Comodoro) ya que está nevando y la calzada se encuentra húmeda y resbaladiza en algunos sectores.

Además informaron que hay máquinas trabajando, arrojando solución salina.

La CCC se movilizó por Ruta 3 y hubo complicaciones para transitar en Comodoro

RECOMENDACIONES SI TENÉS QUE CONDUCIR

- No acelere ni frene con violencia, use la caja de cambios.

- Recuerde que en zonas de sombras el hielo se mantiene durante casi todo el día, incluso en días soleados.

- Conserve la distancia de frenado del vehículo que lo precede, esta debe ser considerablemente mayor que en condiciones normales.

- Evite detener el vehículo en pendiente, puentes, curvas o lugares de poca visibilidad.

- Recuerde que en pendientes tienen prioridad los vehículos que van ascendiendo.

- No se detenga sobre la calzada, estacione sobre la banquina, con las balizas encendidas para que los demás conductores lo vean.

En caso de quedar detenido en la ruta por la nieve o hielo:

- Permanezca en el vehículo, es el lugar mas seguro.

- Mantenga el vehículo cerrado pero con ventilación para renovación del aire. No utilice calentadores a combustibles para calefaccionar el interior del vehículo.

- Procure mantener el techo limpio de nieve. Controle que el escape no esté tapado por la nieve.

- Encienda el motor en intervalos para mantener la temperatura en su interior.