En medio de las nevadas registradas en los alrededores de Comodoro Rivadavia, Vialidad Nacional informó que se mantiene un operativo preventivo para garantizar la transitabilidad y la seguridad de los conductores en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. Desde el organismo solicitan transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal en ruta.

Según el último reporte de Vialidad Nacional, a las 8 de la mañana:

En el tramo, entre Garayalde – Comodoro Rivadavia (Ruta N° 3): la ruta presenta sectores húmedos y mojados por lluvia, con baches dispersos y banquinas inestables con barro. Se observan lloviznas y neviscas, mientras que los equipos distribuyen sal para mejorar las condiciones. Se solicita a los conductores extremar las precauciones.

Mientras, en el sector Trelew – Garayalde (Ruta N° 3): la calzada se encuentra normal pero húmeda en algunos sectores, con banquinas también húmedas. Se registran lloviznas aisladas y viento moderado. Los equipos de Vialidad realizan recorridos preventivos y recomiendan conducir con precaución.

Piden transitar por la Ruta 3 entre Garayalde y Comodoro con precaución
Ilustrativa

En tanto, en el tramo Comodoro Rivadavia – límite con Santa Cruz (Ruta N° 3): la calzada se encuentra normal y húmeda en algunos tramos, con banquinas también húmedas. Se realiza un desvío por obras en Ramón Santos. Los equipos de Vialidad trabajan en la zona y se recomienda a los automovilistas respetar las indicaciones y conducir con cuidado.

Vialidad Nacional recuerda la importancia de reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y prestar atención a las señales de tránsito, especialmente en sectores con neviscas o barro acumulado.

⚠️ RECOMENDACIONES PARA CIRCULAR

Circular con calzada húmeda en la ruta requiere extremar precauciones, ya que la superficie mojada reduce la adherencia y aumenta el riesgo de derrape.

1️⃣ Reducir la velocidad

  • Manejar más despacio de lo habitual.
  • Ajustar la velocidad según la visibilidad y las condiciones del pavimento.

2️⃣ Mantener distancia de seguridad

  • Aumentar la distancia con el vehículo de adelante (al menos 3 segundos de separación).
  • Así tendrás tiempo para frenar si el vehículo frena bruscamente.

3️⃣ Evitar maniobras bruscas

  • No frenar de golpe ni girar violentamente el volante.
  • Usar los frenos suavemente y, si tu auto tiene ABS, mantener presión firme y constante.

4️⃣ Prestar atención a charcos y zonas con barro

  • Pasar lentamente por charcos profundos para evitar aquaplaning.
  • Evitar los sectores donde el barro pueda hacer que las ruedas pierdan adherencia.
Heladas y calzadas húmedas: ¿Cómo se encuentran las rutas en Chubut para transitar?
Ruta 3 - Tw- CR - Marcelo Yapura

5️⃣ Encender luces bajas

  • Facilita que otros conductores te vean.
  • Evita luces altas, que pueden reflejarse en el pavimento mojado y reducir la visibilidad.

6️⃣ Revisar neumáticos y frenos

  • Neumáticos con buen dibujo y presión correcta mejoran la tracción.
  • Frenos en buen estado son clave para detenerse con seguridad.

7️⃣ Mantener la calma ante derrapes

  • Si el vehículo derrapa, no frenes de golpe.
  • Gira suavemente el volante hacia donde quieres que vaya el auto.
