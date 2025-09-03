En medio de las nevadas registradas en los alrededores de Comodoro Rivadavia, Vialidad Nacional informó que se mantiene un operativo preventivo para garantizar la transitabilidad y la seguridad de los conductores en distintos tramos de la Ruta Nacional N° 3. Desde el organismo solicitan transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal en ruta.

Según el último reporte de Vialidad Nacional, a las 8 de la mañana:

En el tramo, entre Garayalde – Comodoro Rivadavia (Ruta N° 3): la ruta presenta sectores húmedos y mojados por lluvia, con baches dispersos y banquinas inestables con barro. Se observan lloviznas y neviscas, mientras que los equipos distribuyen sal para mejorar las condiciones. Se solicita a los conductores extremar las precauciones.

Mientras, en el sector Trelew – Garayalde (Ruta N° 3): la calzada se encuentra normal pero húmeda en algunos sectores, con banquinas también húmedas. Se registran lloviznas aisladas y viento moderado. Los equipos de Vialidad realizan recorridos preventivos y recomiendan conducir con precaución.

En tanto, en el tramo Comodoro Rivadavia – límite con Santa Cruz (Ruta N° 3): la calzada se encuentra normal y húmeda en algunos tramos, con banquinas también húmedas. Se realiza un desvío por obras en Ramón Santos. Los equipos de Vialidad trabajan en la zona y se recomienda a los automovilistas respetar las indicaciones y conducir con cuidado.

Vialidad Nacional recuerda la importancia de reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y prestar atención a las señales de tránsito, especialmente en sectores con neviscas o barro acumulado.

⚠️ RECOMENDACIONES PARA CIRCULAR

Circular con calzada húmeda en la ruta requiere extremar precauciones, ya que la superficie mojada reduce la adherencia y aumenta el riesgo de derrape.

1️⃣ Reducir la velocidad

Manejar más despacio de lo habitual.

Ajustar la velocidad según la visibilidad y las condiciones del pavimento.

2️⃣ Mantener distancia de seguridad

Aumentar la distancia con el vehículo de adelante (al menos 3 segundos de separación).

Así tendrás tiempo para frenar si el vehículo frena bruscamente.

3️⃣ Evitar maniobras bruscas

No frenar de golpe ni girar violentamente el volante.

Usar los frenos suavemente y, si tu auto tiene ABS, mantener presión firme y constante.

4️⃣ Prestar atención a charcos y zonas con barro

Pasar lentamente por charcos profundos para evitar aquaplaning.

Evitar los sectores donde el barro pueda hacer que las ruedas pierdan adherencia.

5️⃣ Encender luces bajas

Facilita que otros conductores te vean.

Evita luces altas, que pueden reflejarse en el pavimento mojado y reducir la visibilidad.

6️⃣ Revisar neumáticos y frenos

Neumáticos con buen dibujo y presión correcta mejoran la tracción.

Frenos en buen estado son clave para detenerse con seguridad.

7️⃣ Mantener la calma ante derrapes