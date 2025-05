Piden ayuda para encontrar hogar a dos cachorras rescatadas del abandono en Comodoro

La comunidad mascotera de Comodoro Rivadavia se encuentra en campaña para conseguir un hogar urgente para dos cachorras que fueron encontradas en estado de abandono en la ciudad.

Desde la organización Salvando Vidas Comodoro compartieron la tierna imagen de los dos perritas, con el objetivo de encontrar un hogar definitivo para ellos y una familia que los adopte.

“¿Cómo se les explica que nadie llamó, que nadie preguntó… que mañana sus patitas volverán a pisar frío y soledad?”, indicaron en el conmovedor relato.

“Perdón por no encontrarles ese hogar que tanto merecen. Perdón porque, aunque hicimos todo, no fue suficiente. Todavía tenemos unas horas. Quizás… todavía haya alguien allá afuera capaz de cambiarles el destino. Ellas no perdieron la fe. Nosotros tampoco. Adopción urgente. Ayúdanos a compartir.”

Las personas interesadas en adoptar a las dos perritas podrán comunicarse al número 2974048558.