Moría Casán apareció y dejó una nueva polémica. Mientras encabeza dos obras de teatro como Brujas, en calle Corrientes y una adaptación de Julio César en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos. Siempre vigente, brindó declaraciones en una picante entrevista.

"No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan", manifestó de entrada, marcando cierta distancia y aseguró "No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio pero soy una artista transgresora que no se queda nunca en un lugar de comodidad",

Sin embargo, las "respeta muchísimo" a las conductoras, pero que no está de acuerdo con el mote de diva que le dan, en el mismo nivel que Legrand y Giménez. "Yo soy mucho más que una diva y nada que ver con ese título. Entiendo en cuanto a glam y permanencia, pero tengo una trayectoria y hago una transgresión. Soy una 'outsider' del sistema y no tengo nada que ver con esas dos mujeres", indicó en una entrevista con Cristina Pérez en Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"Lo único que no negocié en mi vida fue la libertad y por eso soy un ser que transgrede. Jamás me até a prejuicios ni me importó el qué dirán. La libertad es salir de tu propio corset, de esa moldura o encasillamiento que cada uno se pone", dijo en relación a su larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

Por último, destacó que siempre apostó a la Argentina y que se dedica a trabajar, más allá de lo que pueda opinar del presidente de turno. "Trabajo desde muy chica, con todos los gobiernos", culminó Casán.