Phoenix donará una autobomba a San Patricio del Chañar para combatir incendios industriales

El Gobierno de la Provincia del Neuquén firmó un convenio con la petrolera Phoenix Global Resources, mediante el cual la empresa donará a la Municipalidad de San Patricio del Chañar un camión autobomba especialmente equipado para combatir incendios industriales.

El acto tuvo lugar en Casa de Gobierno y fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al CEO de Phoenix, Pablo Bizzoto; el intendente Gonzalo Núñez; y representantes de los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar, Florencio Barro y Miguel Moreno.

Una herramienta clave para la región

La unidad, de origen belga, llegará en aproximadamente 45 días y reforzará el sistema de seguridad de la localidad. Estará disponible tanto para la comunidad como para la empresa, en caso de incidentes dentro de la planta industrial.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó que el convenio refleja la importancia de la articulación entre el Estado provincial, el municipio y las operadoras privadas: “Cuando unimos fuerzas, podemos fortalecer instituciones tan relevantes como los Bomberos Voluntarios, que son los primeros en responder ante un incendio en cualquier localidad de la provincia”.

Desde Phoenix, Bizzoto explicó que el aporte responde a una visión distinta de la responsabilidad social empresaria: “Usualmente, las compañías adquieren autobombas que permanecen en los yacimientos esperando un eventual incidente. En este caso, decidimos que el vehículo forme parte del equipamiento de los Bomberos, que atienda a la sociedad y también a la empresa si es necesario. Es algo tangible, que la comunidad va a ver todos los días”.

Repercusiones locales

El intendente Núñez agradeció el acompañamiento del Gobierno y la empresa y resaltó el impacto de la medida: “Trabajar de la mano del privado y del gobierno provincial nos permite abordar en conjunto los problemas de nuestra comunidad. Este vehículo refuerza la seguridad en un punto clave por la cercanía con Vaca Muerta”.

Recordó que es la segunda donación de Phoenix a los Bomberos de San Patricio del Chañar, ya que anteriormente el cuartel había recibido 30 mamelucos ignífugos.

Por su parte, el bombero voluntario Miguel Moreno destacó que se trata de un equipamiento pensado para atender emergencias en el ámbito industrial y local: “Esta unidad va a estar a la altura de las circunstancias para asistir ante un evento en las plantas cercanas a nuestra localidad”.