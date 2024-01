Petroleros no adhieren al paro de la CGT, pero se movilizan delegados y comisión directiva

Desde el sindicato Petrolero Chubut se comunicó que no habrá adhesión al paro convocado por la CGT para este miércoles 24 de enero, en contra de las medidas impulsadas por Javier Milei, pero igualmente la comisión directiva se movilizará desde las 11 hs, con concentración frente a la sede de la entidad mutual.

"Nosotros no podemos parar, porque estamos en el marco de una conciliación obligatoria, pero vamos a movilizarnos", confirmó el secretario general del sindicato Petroleros Chubut, Jorge Avila, ante la consulta de ADNSUR.

La conciliación obligatoria es por el conflicto que el gremio mantiene con su par de Jerárquicos, por el problema de encuadre de trabajadores.

Ante esa limitación, el gremio convocó a una movilización desde las 11 horas en la sede de la asociación mututal, en avenida Alsina entre Ameghino y Rivadavia, junto a la comisión directiva y cuerpo de delegados, para participar de la marcha que encabezará la CGT Comodoro Rivadavia.

"RECHAZAMOS EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, EL DNU Y LA LEY OMNIBUS"

En relación al motivo del reclamo, el también diputado nacional afirmó que "nosotros coincidimos en que hay cosas para cambiar, pero eso no significa que haya que tirar abajo la ley de contrato de trabajo o que haya que fundir las obras sociales de los trabajadores. Nosotros, con mucha dificultad, estamos funcionando con nuestra obra social, no le debemos un peso a nadie", afirmó.

En la misma línea, cuestionó el proyecto para volver a aplicar el impuesto a las ganancias sobre sueldos, para lo que el gobierno de Javier Milei envió el proyecto para volver a aplicar el tributo, a partir de salarios de 1.350.000 pesos mensuales brutos.

"Nosotros ya hemos rechazado y lo vamos a seguir rechazando -anticipó-, lo mismo que al DNU, al que no vamos a votar. Estamos mirando qué se va a hacer, porque como estaba redactado lo rechazamos. Lo mismo que la ley ómnibus, me parece imposible que se apruebe si no hay cambios. Así como está, no sale".