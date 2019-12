COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En la mañana del 23 de diciembre, Villegas tomó parte de la misma, donde se trató el Proyecto de Ordenanza tendiente a la creación de dicho Ente, acto presidido por el titular del Concejo y viceintendente local, Othar Macharashvili, que tuvo como expositores al Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión del municipio comodorense, Germán Issa Pfister y al Subsecretario Patrimonial y de Turismo de la MCR, Eduardo Carrasco.

El Adjunto del Sindicato y Vocal mutualista, quien fue el segundo de los 20 participantes de la Audiencia en tomar la palabra, señaló que se abona la idea de que el directorio que se va a conformar sea con parte privada y del Estado, con ambas trabajando y aportando conocimiento cada una desde donde les toque.

“Es muy importante cómo se desarrolla tanto el Turismo. Todos los actores que estuvimos pensamos lo mismo: que hay que concientizar a todos los ciudadanos de Comodoro, de Chubut y también del flanco norte de Santa Cruz, porque pensamos que el desarrollo es para toda la Patagonia y no hay quedarse con que solamente es para la ciudad”, determinó en diálogo con la Secretaría de Actas. Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

En tal sentido, remarcó que el que está en consideración es un recorrido amplio “y cuando hablamos del paseo costero, estamos acostumbrados a recorrer todas las playas hacia el sur, en Santa Cruz, o al norte en Caleta Córdova o Rocas Coloradas; pensemos que hay gente que es de aquí y no conoce el Bosque Petrificado que lo tenemos acá nomás o las costas impecables que tenemos, el Valle de la Luna. Son todas cosas que en otros lugares del mundo serían explotadas como debe ser desde el punto de vista del recurso que no genera residuo ambiental, sino todo lo contrario, y que también generaría mano de obra genuina”.

Villegas puso en valor lo que desde Petroleros Jerárquicos se puede aportar como institución: “es una idea que la tenemos desde hace varios años junto con un par de compañeros, inclusive con el Secretario General José Llugdar, de tomar el ejemplo de otros lugares donde realmente se aprovecha el turismo y mostrarles a los visitantes nuestra geografía y, por qué no, con mapas y cartelería en toda una Ruta Petrolera, explicando qué es un aparato de bombeo, qué es una torre de perforación o de workover. Y nosotros, con el conocimiento de la ruta, sabemos dónde se pueden armar miradores estratégicos en los que uno puede estacionar con su vehículo o inclusive con colectivos, por la experiencia de ver en otros lugares donde realmente se aprovecha el turismo, porque si alguien recorre cualquier otra parte del mundo, estas cosas existen. Eso es el producto de saber vender lo propio”.

Valorar lo que tenemos

“Esto queda en nosotros, en nuestras habilidades y en poder juntar las experiencias de cada uno. Desde ese lado, nosotros compartimos desde La Mutual en el ámbito Petrolero, desde el conocimiento de las rutas y la zona -y ni hablar de los Yacimientos-. Debemos capitalizar que tenemos un aeropuerto internacional al que puede llegar gente de todo el mundo, y si nosotros no le mostramos lo que tenemos, la gente no se va a enterar porque ni siquiera lo pueden encontrar en Google”, analizó.

En ese marco, destacó que “cuando hablo de concientizar a la gente, es que el propio vecino también sepa tratar bien al turismo, guiarlo, decir dónde tiene hotelería o gastronomía. Hay que ver todo lo que podría circular y a veces no nos damos cuenta porque hay eventos cercanos para los que viene el turismo, pasa por el aeropuerto y no sabemos cómo retenerlos para que consuman Comodoro y sus alrededores. Aprovechemos este aeropuerto para que no sea sólo sea un lugar de paso”.

El dirigente indicó que también sería bueno tener en cuenta algunas cosas, como fomentar lo propio de la zona, hasta aprovechar el viento “porque es algo nuestro” y que “es un desafío hacer conocer lo que tenemos, porque dentro del país falta hacer conocer mucho de Comodoro y de la zona”.

“Estamos en el inicio de todo esto que es algo que nos hacía falta en ambas provincias (Chubut y Santa Cruz), por eso este proyecto tiene que salir aprobado. Falta el segundo paso, pero no me cabe duda que va a ser así porque es un trabajo de manera conjunta”, dijo en referencia a la repercusión regional que puede tomar el En.Co.Tur.

Presencia en el Concejo

A Villegas le tocó hablar en el cuerpo de ediles comodorense y lo hizo como parte institucional, pero también aportó su punto de vista como ciudadano, como un vecino más: “una cosa es decirlo y otra es hacerlo, y lo que nosotros queremos realmente es lograr que no sea más Comodoro Rivadavia una ciudad de paso o de negocios y nada más; sino que tenemos que invertir, sacarla adelante junto a sus alrededores, lugares como Sarmiento, la Cordillera; pero particularmente Comodoro porque nunca explotó todos sus recursos de Turismo”.

“Tenemos que aprender de lo que hacen en el Valle, que lo tienen tan bien explotado. Entonces, cuando uno habla desde el lado del vecino, creo que tenemos que colaborar todos un poquito y querer a nuestra ciudad, realmente cuidarla y atraer a la gente porque acá viven nuestros hijos y más adelante lo harán nuestros nietos; y uno no se piensa ir de Comodoro, quiere el lugar donde vive, el que le da trabajo y la verdad que muchos debemos pensar de esta manera. Por lo menos, los que estábamos en esa reunión somos gente que pensamos así, y si uno no quiere su tierra, creo que estamos perdidos. Al menos ese es mi pensamiento”, concluyó.