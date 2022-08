Petro y Lito, los perros empetrolados que buscan un hogar para vivir

“Petro” y “Lito” vinieron a romper con todos los esquemas de lo conocido hasta el momento por Magalí y Pablo. Cayeron en una trampa mortal; una pileta de asfalto fresco sin señalizar ubicada en las inmediaciones del barrio Facción 14, que casi les cuesta la vida.

“En ese lugar los animales sentían que estaban calentitos, se acuestan a tomar sol pero empiezan a hundirse y no pueden salir más”, explica Magalí propietaria de la tienda de perritos “Oh My Dog” que brinda el servicio de guardería y peluquería.

“Petro” y “Lito” llegaron a la pareja con unos días de diferencia, pero acusando la misma dolencia; estaban totalmente cubiertos de petróleo y casi moribundos.

“Son una cosa dura tirado en el piso sin poder levantar la cabeza, sin poder abrir la boca con los ojos todos pegados y bueno ahí empezó la recuperación de Petro estuvimos tres días igual con muchas colaboradoras Andrea, Fabiana, Raquel, Tania, un grupo que siempre viene ayudarnos”.

La recuperación es ardua, tanto para los cuidadores como para el perrito que sufre con cada contacto. “Lo hacemos en el piso, con aceite de cocina y masajes horas y horas hasta que se desintegra y después le colocamos el detergente que es lo que desengrasa ese aceite negro que va quedando. Ellos están entregadísimos, a veces se duermen o al principio se resisten un poco pero es por el dolor”, relata. “Están al rojo, quemados y uno está tocando ahí masajeando, despegando los cascotes porque como es de la planta asfáltica tampoco son productos líquidos son cascotes de brea pegados con petróleo, al sacar eso salen con mechón pelo y piel”.

La llegada de “Lito”

Lito no corrió con la misma suerte que “Petro”. Tardaron en localizarlo y estuvo 5 días agonizando en la puerta de la planta asfáltica, sin agua ni comida. “Cuando logramos encontrarlo estaba deshidratado atrás de un tráiler cubierto de barro pegado. Llamamos a un veterinario y tuvimos que dormirlo para poder atenderlo, lo medicaron y zafó”.

“Petro” y ”Lito” volvieron a mover la cola en clara señal de alegría. Son perros buenos con la gente y con los niños, además están castrados, pero la pareja ya no puede sumar más habitantes a su hogar porque conviven con más de 20, por lo cual están a la espera de una familia que quiera adoptarlos.

“Les decimos a la gente que le den una posibilidad a los perritos de la calle; que por ahí no tienen las características físicas que hayan deseo pero el amor y la compañía que brindan la verdad que no tienen forma ni color. Mucha gente quiere cachorros y después se encuentran con un trabajo enorme o con un perrito que desarrolló un carácter determinado y después ya no sabe qué hacer entonces le decimos a nuestros clientes que adopten a perros adultos con un carácter formado que ya saben que perros se van a llevar, si es bueno con los niños, si es guardián”.