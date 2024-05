Pesca: las empresas que recibieron 7 permisos nuevos abonarán 5 millones de dólares en 36 cuotas

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, valoró que “por primera vez en la historia, la provincia va a recibir algo a cambio de los permisos de pesca”, al valorar el acuerdo alcanzado con las empresas que se beneficiaron con 7 nuevas licencias en la última etapa del gobierno anterior. Son 5 millones de dólares que se abonarán en 36 cuotas, para destinarse a infraestructura escolar.

El titular del área pesquera recordó que los permisos se habían otorgado en la última sesión de la Legislatura del año 2022, durante el gobierno anterior, al tiempo que remarcó que “fueron otorgados sin discusión suficiente, sin la participación ciudadana y el gobernador Nacho Torres anunció públicamente que esto iba a ser revisado y que se iban a licitar”.

Paralelamente, reseñó el funcionario provincial, en diálogo con Actualidad 2.0, se incluyó una cláusula especial, por la que las empresas favorecidas podrían quedarse con los permisos siempre que abonasen un “derecho de preferencia”.

Tras arduas negociaciones, según reconoció el secretario de Pesca, se logró que las empresas firmaran el acuerdo, por valores de 1 millón de dólares para los permisos de flota amarilla y 330.000 dólares para los artesanales, “lo que arrojó un total de 5 millones de dólares a favor de la provincia de Chubut, que va a ser destinada en su totalidad a infraestructura escolar”.

“Está convertido a dólares para que se mantenga actualizado el valor -añadió-. A nosotros como provincia no nos perjudica, porque el valor se mantiene y las reparaciones en las escuelas llevan su tiempo. Es decir, contar con todo el dinero junto, además de causarle un perjuicio innecesario de las empresas, no nos repercute en un beneficio a la provincia, porque las refacciones van a llevar dos o tres años y se va a ir utilizando el dinero de las cuotas, a medida que se van produciendo las operaciones”, precisó.

“SE COMPENSÓ EL VICIO DE ENTREGAR PERMISOS A CAMBIO DE NADA”

Según apuntó el funcionario, “me pone muy contento porque por un lado cumplimos con una promesa de campaña y es la primera vez en la historia de la provincia del Chubut, en la que el erario público va a recibir algo a cambio. Creemos que de esta manera se compensó, o se equilibró el gran vicio que tenían estos permisos, que era el de entregarlos a cambio de nada, o de muy poco. La creación de puestos de trabajo por cada permiso es importante y eso se mantiene, pero además ahora la provincia recibe una compensación”.

Arbeletche reconoció que en 40 años ninguna empresa abonó nada por recibir estos permisos, pero advirtió que la provincia, según el sistema normativo vigente, sólo podía revisar 4 años hacia atrás, un período en el que los únicos permisos creados fueron los que ahora deberán abonar la cifra mencionada.

Por cada uno de los permisos, las empresas generaron 80 puestos de trabajo, los que no sufrirán alteraciones en el proceso de pago de las licencias. El funcionario explicó que si se optaba por licitar nuevamente los derechos de pesca, la obligación de sostener los empleos hubiera correspondido a los nuevos adquirentes, pero se optó por ofrecer el derecho de preferencia a las empresas ya adjudicatarias, a fin de evitar interferencias en el proceso laboral ya iniciado.

CAMPAÑA DE PESCA EN AGUAS NACIONALES CON FRENTE DE TORMENTA

En otro orden, el titular del área pesquera proyectó que el inicio de la temporada de pesca en aguas nacionales, previsto para el pasado fin de semana, se da en un clima de conflicto entre las cámaras empresarias y los sindicatos, en reclamo por la actualización salarial.

“Es una situación sumamente compleja porque por un lado las empresas se encuentran con que tienen un del peso atrasado frente al dólar, que los hace poco competitivos y además deben pagar derechos de exportación -reseñó-. También incide el precio internacional, que no ha mejorado del otro lado los trabajadores ven depreciados sus ingresos, por causa de la inflación”.

En ese contexto, dijo que el organismo a su cargo se para en medio de ambas posturas, marcadas además por un cambio de paradigma económico en el que ya las actualizaciones paritarias no van actualizando en base a la inflación, como en los últimos 10 ó 12 años.

“Yo entiendo el planteo empresario, pero también estoy de acuerdo con los sindicatos cuando eso plantean que sus ingresos van perdiendo frente a la inflación. Entonces, es una situación en la cual las dos partes van a tener que ceder. Lo peor que puede pasar es no trabajar, porque al final por discusiones paritarias de un puntito más, terminamos perdiendo sumas muchísimo más importantes y el trabajador termina siendo más perjudicado”.

Como ejemplo de lo anterior, detalló que por el conflicto que afectó a la flota amarilla de Rawson, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, que redujo gran parte de la temporada del langostino, “un trabajador de planta perdió salarios de 3,5 millones de pesos en el bolsilo por no trabajar en febrero y recibió, por la lucha por ese conflicto, un bono de 400.000 pesos. No cierra la ecuación. Hay que ser inteligentes en las medidas de fuerza, con esto no digo que los trabajadores no tienen derecho a ejercer su derecho constitucional de huelga, porque además esta es una actividad muy complicada, donde este muchas veces se requieren posiciones firmes para lograr conquistas de los trabajadores”.