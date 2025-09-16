Personas en situación de calle en la costanera de Comodoro: la policía advierte que “es una realidad permanente"

En los últimos días, vecinos y comerciantes del centro de Comodoro Rivadavia expresaron su malestar por la presencia de personas en situación de calle, especialmente en la zona de la costanera.

Los reclamos se centran en la ocupación de los puestos abandonados, el consumo de alcohol a la vista, y las conductas derivadas de estos excesos: orinar en la vía pública, permanecer en mal estado en espacios transitados y generar sensación de inseguridad.

Ante este escenario, Diego Villablanca, segundo jefe de la Seccional Primera de policía, explicó en diálogo con ADNSUR que se trata de una problemática estructural y no de un hecho aislado de las últimas semanas. “A pesar de que en estos días se habla más del tema, esto ocurre de manera permanente durante todo el año. La situación social lleva a que muchas personas vivan en la calle, especialmente en la zona céntrica y sobre la costanera”, señaló.

Un fenómeno social con raíces profundas

Villablanca describió que la mayoría de las personas en esta condición son conocidas por la policía debido a la cotidianeidad de los encuentros. “Al pasar tanto tiempo con esta dinámica, vamos conociendo las historias que hay detrás y muchas veces se repiten. Suelen empezar en la adolescencia, cuando se alejan de sus familias, eligen una vida de marginalidad, entran en la delincuencia menor y comienzan a consumir drogas o alcohol. En muchos casos, desarrollan adicciones y llegan a la adultez en esta situación, desaprovechando las oportunidades que tuvieron o directamente sin haberlas tenido. Luego se le cierran ya las puertas laborales, el mundo del trabajo tambien los margina y terminan asi”, explicó.

Según el comisario, la mayoría no proviene de otras localidades, como muchas veces se presume, sino de barrios periféricos de Comodoro. “Con el tiempo se instalan en el centro, eligen trabajar en la calle y dormir en lugares abandonados o espacios públicos”, detalló.

Alcohol, contravenciones y demoras

Consultado sobre el comportamiento de estas personas, Villablanca aclaró: “En general tienen buen comportamiento, pero muchos son alcohólicos. Habitualmente toman y comparten entre ellos, y a veces, cuando consumen demasiado, cometen contravenciones”.

En esos casos, el accionar policial es claro: “Los demoramos en la Seccional Primera hasta que recuperan la compostura. Luego las causas son resueltas por la Fiscalía o el Juzgado de Paz, dependiendo de la gravedad”.

El comisario también resaltó que no todos los grupos generan conflictos. "Por ejemplo, el grupo que está siempre en la esquina del Banco Nación es incluso agradable. Consumen alcohol, y estamos atentos a eso, pero mas allá de algunas advertencias, nunca terminaron demorados en la comisaría", sostuvo.

Quejas vecinales y convivencia urbana

En las últimas jornadas, comerciantes y vecinos de la costanera insistieron en la necesidad de encontrar soluciones, dado que la convivencia cotidiana se vuelve compleja. Los relatos hablan de escenas de personas alcoholizadas a plena luz del día, discusiones en la vía pública y olores desagradables por la falta de higiene.

Villablanca reconoció estas molestias, aunque recordó que el trasfondo es social y excede lo policial. “Se los ve trabajando como trapitos, limpiando vidrios en los semáforos o vendiendo bolsas de residuos. Esa es su manera de subsistir, y en muchos casos se han convertido en parte del paisaje urbano del centro”, indicó.

Una realidad que persiste

La policía ha trabajado en identificar a cada una de las personas en situación de calle para tener un registro claro de quiénes son y de dónde provienen. Según Villablanca, esto permitió constatar que no se trata de individuos itinerantes de otras ciudades, sino de vecinos de Comodoro que eligieron permanecer en el centro como estrategia de vida.

Más allá de los operativos de control y las intervenciones puntuales, desde la Seccional Primera reconocen que la problemática no se resolverá solo con presencia policial. “Esto tiene raíces sociales profundas. La mayoría arrastra historias de abandono familiar, adicciones y falta de oportunidades. Es algo que ocurre todos los días del año, aunque se hable más cuando aparecen quejas vecinales”, concluyó el comisario.

Mientras tanto, la postal de la costanera y del centro comodorense sigue siendo la misma: grupos de personas durmiendo en puestos abandonados, consumiendo alcohol en la vía pública y trabajando informalmente para subsistir. Una realidad que incomoda a muchos, pero que forma parte del entramado social de la ciudad y expone las deudas pendientes en materia de inclusión, adicciones y políticas públicas.