CAPITAL FEDERAL - En el siglo XX, el psiquiatra húngaro Léopold Szondi desarrolló un test muy especial que buscaba revelar los pensamientos, deseos e impulsos inconscientes de una o varias persona.

El psiquiatra creía que la gente se sentía atraída hacia aquellos que eran similares a sí mismos. Por lo tanto, creó un test de la personalidad proyectiva que se llamó el test de Szondi.

Este trabajo que elaboró el húngaro consistía en mostrar a la persona que estuviera dispuesta a conocer rasgo ocultos de su personalidad, una serie de retratos de pacientes que sufrían diferentes trastornos mentales.

En ese momento, lo que pedía el psiquiatra al sujeto era que eligiera las dos fotos más atrayentes y las dos más repulsivas. Se analizaban las elecciones y esto supuestamente daba información sobre partes de la personalidad del sujeto con las que se sentía satisfecho e insatisfecho. En aquel entonces, el test incluía 6 fotos de cada uno de los 8 grupos principales, que daban un total de 48 fotos.

Sin embargo, el test se fue dejando de utilizar y prácticamente fue desechado con el tiempo, ya que otros psicólogos afirmaban que la apariencia física de un individuo no puede mostrar su salud mental.

A pesar de que hoy no se usa comunmente, el test sigue llamando la atención de la gente. Hace poco, una usuaria de Facebook llamada Junji Noe compartió una versión corta del test y se volvió viral enseguida, con miles de personas mostrando su curiosidad hacia sus propios rasgos ocultos de personalidad.

Aunque es innegable que el test produce resultados interesantes, no se recomienda tomarlo al pie de la letra, ya que carece de base científica.

La idea es la siguiente: ¿cuál de todas las caras que se presentan en imágenes le resulta al receptor del test la más terrorífica de todas?

Lo que se propone para poder hacerlo de la mejor forma posible, es que cada persona se imagine que se cruza con uno de los personajes indicados en la foto en un callejón oscuro, sin salida, y que está caminando para enfrentarse con uno.

En este contexto de noche oscura y desesperación, miedo y desconcierto, la idea es preguntarse: ¿cuál de ellos es el que menos nos gustaría que fuera ese personaje, o bien, cuál menos nos gustaría que fuera, por ejemplo, la única persona que sube en el mismo ascensor con uno, en un edificio también tétrico?.

Para tener en cuenta antes de elegir, la cara de esa persona debe ser la que genera peores vibraciones, el que haga sentir mayor disgusto y repulsa entre los ocho elegidos para este test corto. Una vez que se mira la cara y se elige, es momento de descubrir los rasgos más ocultos de la personalidad viendo de qué personaje se trata y cuál es el rasgo psicológico que lo caracteriza.

1. El sádico

Es probable que fueras dominado por muchas figuras autoritarias, como padres o profesores. Así que reprimes sentimientos de dominar a otros como lo fuiste vos en tus años de formación. Eres una persona pasiva y bastante amigable, y te encanta hacer feliz a la gente.

2. El epiléptico

Reaccionas a las emociones en forma bastante intensa, buena o mala. Ya que te enseñaron de niño que ciertas cosas no están bien, te niegas a manifestar emociones negativas como enojo, irritabilidad, e impulsividad.

3. El catatónico

Probablemente sea una persona inteligente, con una mente hiperactiva. No está mal, ¿no?. Buenos, este es el problema. Es un intento de permanecer en la realidad y luchar contra tu cerebro hiperactivo, seguro te convertiste en alguien servicial, inhibido y que se rige por normas. No sos consciente de tus necesidades físicas y emocionales, ni de las de los demás.

4. El esquizofrénico

Si has elegido a esta mujer, es probable que reprimas apatía por los demás. Seguro te cuesta conectar con otros. Y sentirte identificado con ellos es un desafío. O incluso con uno mismo. Es probable que a tus relaciones les falte profundidad.

5. El histérico

Seguramente reprimes la tendencia a llamar la atención. De niño te dijeron, adultos o compañeros, que no presumas. Como tal, probablemente seas una persona modesta y sincera. En el fondo te encanta llamar la atención y encantar a otros. Aunque raramente lo seas, cuando lo consigues, estás en un éxtasis. También es probable que prestes mucha atención a los detalles, como evidencia del esfuerzo que le pones a tu apariencia. Esto podría ser el yo subconsciente presumiendo, ya que el yo consciente sigue actuando modestamente.

6. El depresivo

En la superficie, eres feliz. Como si no tuvieras ni una preocupación. Bueno, al menos eso le muestras al mundo. En tu interior, es probable que tengas sentimientos de culpa, falta de amor propio y repulsa por vos mismo. Seguro intentas no pensar eso concentrándote en el trabajo y en otras personas.La baja autoestima también se relaciona con esta elección. Esta foto no significa que seas una personas deprimida, sino que tenés predisposicion hacia las emociones negativas.

7. El maníaco

Seguro eres alguien lógico, equilibrado y maduro. No te gusta el caos o las muestras de emociones excesivas. Te molesta la gente ruidosa o que se aferra a sus creencias. Eso es porque en tú interior reprimís tendencias hiperactivas que te pueden hacer perder el control. En el fondo seguro sos impulsivo y tenés brotes de energía extrema. Puede ser porque tus papás y profesores intentaron calmarte de niño.

8. Trastorno de identidad disociativa

De niño probablemente te maltrataron, difamaron o traumaron. Quizá un padre, profesor o miembro de la familia. Este trauma te hace cuestionarte a tí mismo como compañero sexual. Es probable que ahora saques a relucir tu rol de género. Como siendo muy macho si es hombre, o forzando la femineidad si es mujer. Seguro menosprecias a otros de tu sexo por no ser viriles o femeninos.

Fuente: iProfesional