RAWSON (ADNSUR) - Personal del Hospital de Rawson reslizó este martes una asamblea en la puerta del nosocomio en reclamo del pago de los salarios adeudados y otros items no liquidados, y fijando también su postura en contra del pago del aguinaldo en cuotas. Además, reclaman que falta personal en los turnos y que se ven desbordados de tabajo a causa de la demanda que supone las nuevas medidas y protocolos ante el coronavirus.

La delegada del Sindicato de Salud Pública de Rawson (SISAP), Betina Manse, explicó a ADNSUR que "estamos en una situación de Asamblea Permanente del Hospital Santa Teresita que también incluye a los trabajadores autoconvocados. Todavía nos deben un sueldo, cláusulas gatillos del año pasado, arancelamientos, recategorizaciones y rechazamos el aguinaldo en 6 cuotas".

Al mismo tiempo, reconoció que "mucho se ha hablado del Bono de Salud que –a esta altura- continúa siendo una ficción. Tenemos muchos compañeros todavía precarizados que realizan el mismo trabajo que algún agente de Planta Permanente. También, necesitamos agilizar la distribución de los elementos de bioseguridad y que se considere obtener algunos de una calidad superior”.

“Repudiamos que Puratich haya dicho que temió por su vida en el encuentro casual que mantuvo con nosotros”

“Al ministro de Salud Fabián Puratich, lo encontramos en la Peatonal de Fontana 50 a la salida de una reunión. Lo alcanzamos y tuvimos un encuentro en el que le pedimos que se ponga al frente de la lucha por nuestros derechos. Luego leímos que él temió por su vida. Repudiamos esos dichos al igual que lo que mencionó sobre los compañeros de Comodoro Rivadavia", expresó.

Relató que ·en el Hospital Santa Teresita, trabajan más de 500 trabajadores de distintos servicios y especialidades. Nos acompañan médicos, enfermeros, personal administrativo, de mantenimiento, mucamas en el SISAP de Rawson que viene creciendo en su conformación”, y lamentó que "estamos sobrecargados en los controles domiciliarios de los pacientes sospechosos del coronavirus”

Por su parte, el enfermero Adrián Monsalvo, que pertenece al servicio de Guardia del Hospital Santa Teresita, mencionó que este martes "se había pautado una reunión con el Director pero él nos rechazó y decidió reunirse con el Secretario General del SISAP, Carlos Sepúlveda. Fue un gran problema porque no quiso dialogar –directamente- con nosotros. No quieren y no saben escuchar"

"Como trabajadores, tomamos nuestras medidas de resguardo entre nosotros. Hay 2 pacientes que tienen coronavirus que están alojados en el servicio de Clínica Médica que exige que se redoblen las medidas de prevención y no siempre contamos con todos los recursos e insumos”, remarcó.

Respecto a las medidas a futuro para resolver esta situación, el agente sanitario precisó que "en lo inmediato, tenemos una agenda de reuniones con el Jefe de Enfermería, el Servicio de Guardia y las autoridades correspondientes. Uno de los planteos es reformular el control de los pacientes sospechosos en los domicilios y estamos sobrecargados destinados para verificarlos".

En este sentido, apuntó que "somos 2 enfermeros por turnos dentro de la Guardia para una población que excede los 40.000 habitantes. Nos tenemos que hacer cargo de las urgencias, emergencias, los tratamientos ambulatorios y –en estas semanas- tenemos que ir a controlar a los pacientes sospechosos. Esto genera que quede sólo un enfermero en guardia y se han ocasionado numerosas dificultades para brindar una atención de calidad. Queremos que el Comité de Emergencia intervenga en los controles domiciliarios para verificar los casos de aislamiento”.