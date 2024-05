Nueve agentes de tránsito montaron un operativo este lunes y secuestraron un vehículo que trabajaba como Uber por el centro de la ciudad. En ese marco, el diputado del PRO, Emanuel Fernández, en diálogo con ADNSUR opinó “la verdad que no me pareció bien. Me pude acercar y preguntar que estaba pasando y había un hombre de más 60 años que estaba trabajando de Uber", relató.

Asimismo, consideró “todos sabemos las condiciones de lo que está pasando con el transporte. La discusión que tuvo en el Concejo Deliberante y la posición firme que tuvo nuestro bloque de concejales hace unas semanas. No me pareció bien que nueve personas le lleven el auto a una persona que -opines lo que opines de Uber- se está rebuscando para trabajar. Un jubilado que -para hacer unos pesos más y llegar a fines de mes está trabajando de Uber”, señaló.

Los agentes colocaron algunos conos sobre calle Pellegrini, “como si fuera un operativo que estaban deteniendo a un delincuente y era un jubilado que estaba trabajando”, precisó.

ORDENANZA MUNICIPAL

En relación a la ordenanza que se aprobó el pasado jueves 18 de abril en el Concejo Deliberante, Fernández aclaró que “todavía no está aprobada por el ejecutivo”.

Se trata del artículo 63, que establece una multa de alrededor de “$340.000 pesos a $550.000 aproximadamente”. Lo que responde a “un valor de 30.000 módulos si los detienen una primera vez y el máximo será 50.000 módulos en las próximas veces que lo agarren a ese chofer que está haciendo traslados que no corresponde”, para quienes realicen viajes con transportes que no están habilitados por la Municipalidad.

Al respecto, remarcó, “mas allá de lo que tienen que hacer o no, me parece que hay que dar otro debate. Estamos charlando con nuestro bloque de concejales y hay que hablar precisamente con los que están trabajando de eso, que lo hacen para salir adelante. Hay docentes, hay jubilados, muchos que lo hacen para rebuscársela y lo de hoy me pareció un show innecesario”, sostuvo.

“Hablé con los agentes de tránsito que no tienen nada que ver, son simplemente trabajadores y dijeron que era por orden de la dirección y de la secretaria”, explicó.