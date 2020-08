COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El director general de Abasto y Veterinaria de la Municipalidad de Comodoro, Juan Roa, se refirió a la colocación de cuchas en la calle, para resguardar a perros callejeros o comunitarios, lo que ocurre en varios puntos del país. Recordó que “nosotros tenemos las ordenanzas que prohíben tener perros en la calle". Recalcó que "no existe el perro de todos. Debe existir el perro con propietario".

"Está prohibido y no puede haber. De hecho existen los perros en la calle, pero no está ordenado por la ordenanza, ya que la ordenanza prohíbe la tenencia de perros en la calle”, enfatizó.

En diálogo con diario Crónica, tras ser consultado sobre si está permitido colocar cuchas en la vía pública, el funcionario se preguntó cuál sería su finalidad y remarcó: "Sería para tener tener un perro en la vía pública, es decir que estaríamos en contra de la ordenanza, porque la ordenanza dice que no hay que fomentar el perro en la vía pública, el perro comunitario".

"No existe el perro de todos. Debe existir el perro con propietario -subrayó el funcionario municipal-. Eso tenemos que tener en nuestro sentir comodorense; que el perro comunitario es un perro que es de todos y no es nadie porque ese perro puede hacer territorio en esa cucha, pasa una persona y primero que le va cortar la libertad de tránsito, luego puede generar un accidente en la vía pública, entonces la ordenanza es muy clara. No deben existir perros en la vía pública”.

Roa agregó, además, que "si alguien quiere colocar una cucha es para tener perros en la vía pública y estaría infringiendo las ordenanzas que yo tengo de perros en vía pública; por consecuencia, está prohibido. Si el perro va y muerde a alguien o genera un accidente ¿quién se hace cargo? Todos, yo creo que no; entonces debe hacerse cargo el propietario y ése es el espíritu de la norma, no fomentar los animales en la vía pública", reiteró-

"De todas maneras -agregó- consulté con Daniel González, subsecretario de Ambiente de Comodoro, y él manifestó que está trabajando en una ordenanza de objetos en la vía pública y que en el proyecto de ordenanza también tiene prohibido la colocación de este tipo de elementos que se quieren colocar en la vía pública” concluyó.