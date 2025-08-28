Momentos de tensión se vivieron este jueves por la tarde en Rada Tilly, donde bomberos tuvieron que intervenir ante una pérdida de gas en una obra en construcción.

El operativo se realizó en la zona de la costanera de la localidad, sobre la calle Armada Argentina al 2500. Según informaron fuentes del caso a ADNSUR, se procedió a cortar el suministro de gas.

El operativo llevado a cabo por bomberos en Rada Tilly.

Noticia en desarrollo

