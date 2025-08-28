ALARMA
Pérdida de gas en Rada Tilly: bomberos realizaron un operativo en una obra en construcción
Ocurrió en Armada Argentina al 2500. Al comprobar el desperfecto, cortaron el suministro.
Momentos de tensión se vivieron este jueves por la tarde en Rada Tilly, donde bomberos tuvieron que intervenir ante una pérdida de gas en una obra en construcción.
El operativo se realizó en la zona de la costanera de la localidad, sobre la calle Armada Argentina al 2500. Según informaron fuentes del caso a ADNSUR, se procedió a cortar el suministro de gas.
Noticia en desarrollo
