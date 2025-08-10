Pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia: evacuaron el lugar y atendieron a varias personas por intoxicación

Este domingo por la mañana se registró una pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia, lo que obligó a la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar, informaron fuentes policiales.

Varias ambulancias asistieron a personas que presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. 

El personal médico trasladó a algunos afectados al hospital para su atención, desde la capilla ubicada en Providencia 1335. 

Según informaron fuentes oficiales, la pérdida de gas fue controlada recién pasadas las 12:40 horas, momento en que las ambulancias comenzaron a salir del lugar con los pacientes hacia el nosocomio local.

Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en espacios cerrados para evitar este tipo de incidentes.

