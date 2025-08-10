Pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia: evacuaron el lugar y atendieron a varias personas por intoxicación
Una fuga de gas en la capilla generó la evacuación de asistentes y la atención médica de varias personas afectadas por intoxicación con monóxido de carbono. Las autoridades lograron controlar la situación y trasladaron a los pacientes al hospital local.
Este domingo por la mañana se registró una pérdida de gas en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia, lo que obligó a la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar, informaron fuentes policiales.
Varias ambulancias asistieron a personas que presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.
El personal médico trasladó a algunos afectados al hospital para su atención, desde la capilla ubicada en Providencia 1335.
Según informaron fuentes oficiales, la pérdida de gas fue controlada recién pasadas las 12:40 horas, momento en que las ambulancias comenzaron a salir del lugar con los pacientes hacia el nosocomio local.
Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad en espacios cerrados para evitar este tipo de incidentes.