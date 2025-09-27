Peluqueros de Comodoro ofrecerán cortes gratuitos este domingo en las ‘1008 Viviendas'

En medio de una situación económica que golpea fuerte al bolsillo de las familias, donde incluso un corte de pelo puede superar los $20.000, un grupo de barberos y peluqueros de Comodoro Rivadavia decidió organizar una jornada solidaria.

Este domingo 28 de septiembre, el staff completo de GB Peluquerías regalará cortes gratuitos en las 1008 Viviendas, con el objetivo de acercar su oficio a quienes hoy no pueden afrontar el costo de un servicio básico.

“Esto está dirigido al público en general. Sabemos que los cortes aumentaron mucho y no todos tienen para costearlo”, explicó Fernando Días, referente de GB Peluquerías, en diálogo con ADNSUR. La propuesta comenzará a las 14 y no tendrá un horario fijo de finalización: “Va a depender de la gente. Están todos invitados y lo hacemos de corazón, ante las complicaciones económicas que se conocen”.

La peluquería, ubicada en avenida Chile al 1315, lleva más de siete años en la ciudad, con un equipo consolidado en el oficio. Cada uno de los barberos cuenta con alrededor de cinco años de experiencia en el local. En esta ocasión, pondrán a disposición toda su creatividad y técnica: “Vamos a hacer cortes con diseños, con degradé, clásicos, barba… Lo que la gente pida, se lo vamos a hacer”, detalló Días.

Si bien en otras oportunidades el equipo había realizado este tipo de actividades solidarias en comedores y merenderos, ahora decidieron ampliarlas al conjunto de la comunidad. “La idea es hacerlo una vez por mes y después ir rotando por distintos sectores de la ciudad, para llegar a más vecinos”, comentó el referente del espacio.

La iniciativa no solo tiene un costado solidario, sino también un fuerte mensaje social frente a los desafíos que atraviesan las familias comodorenses. Los cortes de pelo, un servicio cotidiano y en muchos casos necesario para la vida laboral o estudiantil, pasaron para muchos a convertirse en un gasto difícil de sostener en medio de la escalada inflacionaria. De ahí la importancia de esta propuesta que busca, al menos por un día, tender una mano y aliviar parte de esa carga.

Ante cualquier información o consulta, comunicarse al 2974-350768 o al 2974-572753.