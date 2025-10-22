Peligro natural en Rocas Coloradas: geólogo advierte sobre el riesgo de caer en sumideros, mientras buscan a Juana y Pedro en Comodoro

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

En medio del operativo de rastrillaje por la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, el investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia explicó las características geológicas del área. “Las rocas blandas favorecen la formación de conductos o cuevas que pueden ser peligrosos para cualquier persona, en especial si no se conoce el terreno”, advirtió.

Mientras continúa la búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), desaparecidos desde el 11 de octubre, el geólogo Nicolás Foix, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y uno de los impulsores del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, explicó las particularidades del terreno donde se concentra el operativo, que involucra más de 60 efectivos de fuerzas de seguridad, drones, perros rastreadores, entre otros elementos.

La camioneta Toyota Hilux de la pareja fue hallada empantanada y cerrada en un sector de difícil acceso, cerca del Cañadón Visser, al norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, los rastrillajes se mantienen por aire, mar y tierra, con apoyo de personal especializado y vecinos voluntarios.

Qué son los sumideros

En diálogo con Actualidad 2.0, Foix explicó que las rocas que conforman esa zona “son materiales blandos, fácilmente erosionables por el viento y el agua”, y que esta característica da origen a conductos naturales o sumideros.

“Se trata de formaciones subterráneas, como tubos o túneles que el agua va generando al infiltrarse en el terreno. En inglés se llama ‘piping’. En algunos casos pueden ser depresiones pequeñas, pero otras veces son conductos verticales donde, si alguien cae, puede ser difícil de salir”, precisó el geólogo.

El especialista indicó que este tipo de estructuras no son exclusivas de Rocas Coloradas:

“Desde la zona de Astra hacia el norte, incluso en los alrededores del aeropuerto o el predio ferial, se observan paisajes similares, con rocas blanquecinas o grises que favorecen este tipo de erosión. Son paisajes muy atractivos, pero también hay que transitarlos con cuidado”.

Esto posibilita la formación de pozos o túneles, interconectados entre distintas zonas. Consultado sobre la posibilidad concreta de que los jubilados hubieran caído en un sumidero, respondió:

“Sin saber no mucho más que lo que conoce el resto de la gente sobre este caso, es un riesgo para cualquier caminante, para cualquiera que sale a caminar en la zona. Es un riesgo que en algún caso puede ser una caída chiquita, de que se hunda una pierna, o que sea algo más peligroso, en cuanto a poder salir o lastimarse. Es una posibilidad que existe”.

Necesidad de señalizar para advertir riesgos en la zona

Sobre las condiciones actuales del área protegida, Foix recordó que, aunque la ordenanza de creación data de 2018, aún no existe un plan de manejo activo ni señalización suficiente:

“La Municipalidad ha hecho lo posible con preventores y recorridas, pero todavía no está todo en condiciones para ofrecer seguridad o servicios adecuados. Falta inversión para garantizar un uso responsable y seguro del espacio”, dijo el investigador, que hizo su tesis de doctorado sobre las características de la región y participó en la creación del ANP Rocas Coloradas.

Los arroyos secos pueden ser engañosos

El geólogo subrayó además que el terreno puede confundir a los visitantes, ya que a simple vista parece seco, pero debajo puede haber barro o humedad atrapada:

“A veces el cauce de un arroyo se ve seco por arriba, pero por debajo el suelo está blando o pantanoso. Eso puede empantanar vehículos o provocar caídas. Es un paisaje que engaña a la vista”, añadió, al evaluar el hallazgo de la camioneta empantanada, que era propiedad de uno de los jubilados desaparecidos.

Si bien Foix aclaró que no participa del operativo de búsqueda, estimó que las personas por alguna razón evitaron caminar por la zona cercana al mar (donde suele haber pescadores y otros vehículos para pedir ayuda) y optaron por dirigirse hacia alguna elevación en busca de señal de telefonía.

“Tal vez empezaron a caminar hacia lugares con menos tránsito, son trayectos muy largos, difíciles. Creo que el no tener conocimiento del lugar, pudieron desorientarse y caminar hacia lugares más complejos y alejados”, evaluó.