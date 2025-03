De forma casi diaria, los siniestros viales se repiten en distintas zonas de Comodoro Rivadavia. Aunque ningún cruce está exento de ser escenario de un accidente, hay esquinas de la ciudad que pueden ser consideradas más peligrosas por la cantidad de hechos que se registran.

Consultado por ADNSUR, Luis Mendoza, director de Tránsito de la ciudad, señaló cuáles son esos puntos más críticos. “La avenida Alsina tiene muchos siniestros viales, especialmente en los cruces con Buchardo, Maipú y Vélez Sarsfield. Otro es el cruce de avenida Estados Unidos y Colonos Galeses”, detalló.

Todos esos puntos críticos comparten ciertas características. “Son lugares donde no queda garantizado el cruce con semáforo o con elevaciones de calzada y hay vehículos que no no respetan la velocidad. Hay casos en los que una frenada hace que, al no haber la tener distancia entre vehículos, se producen accidentes”, explicó el funcionario.

Esa situación se repite en las avenidas Kennedy, Lisandro de la Torre y Rivadavia. “Hay siniestros no sólo en los cruces, sino también en los giros a la izquierda”, aclaró Mendoza. En la zona norte de la ciudad, la avenida Nahuel Huapi es una de las más inseguras por la cantidad de accidentes registrados.

En los cruces de calles con esas avenidas mencionadas, los conductores tienen que prestar especial atención, ya que la regla que obliga a ceder el paso a quien circula por la derecha no aplica de manera taxativa en arterias que tienen más caudal de tránsito.

En cada siniestro vial, explica Mendoza, los “ingredientes” son los mismos: “La velocidad, no respetar la distancia entre vehículo y vehículo, no utilizar el manejo defensivo y distraerse mirando el celular”.

INFRACCIONES EN LAS ROTONDAS

En distintas rotondas de la ciudad, especialmente en las ubicadas entre el kilómetro 5 y el kilómetro 8, se repiten las infracciones de quienes no ceden el paso, según marcan las leyes de tránsito.

“Todas las rotondas que están ubicadas entre lo que es la avenida José Ingeniero, y desde la universidad hasta López de Vega, están señalizadas con un cartel que dice ‘ceda el paso”, reafirmando lo que ya es obvio. Así todo, hay conductores que no respetan la indicación”, remarca Mendoza.

Esa situación, asegura el funcionario, no se da con tanta frecuencia en otras rotondas. “En la de la ruta 339 no hemos tenido tantos siniestros viales, porque allí se respeta la indicación de ceder el paso”, concluye.