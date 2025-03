El sistema de salud pública enfrenta un desafío creciente en Comodoro Rivadavia. La pediatría, una de las especialidades más esenciales para la atención de la infancia, atraviesa un momento crítico debido a la falta de profesionales y la necesidad de nuevas instalaciones. Así lo manifestó

Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, brindó detalles sobre la situación que atraviesa el lugar en el marco de la entrega de equipamiento tecnológico para el área.

Una crisis que se profundiza

"Pediatría hoy se está extinguiendo", advirtió Cisneros al referirse a la escasez de médicos especializados. La problemática no es exclusiva del hospital ni de la provincia de Chubut, sino que afecta a nivel nacional e incluso mundial. "Las residencias de los lugares más importantes no se llenan y los nuevos médicos buscan otras especialidades que son más rentables y que no tienen tanta guardia", explicó.

Conmoción y misterio: encontraron un cuerpo flotando en el paseo costero de Comodoro

El recurso humano es crítico en el Hospital Regional, donde se atienden emergencias las 24 horas del día y se brinda internación con especialistas permanentes. Sin embargo, el ingreso a la administración pública provincial es complejo y suele demorarse debido a los contratos de trabajo que no resultan atractivos para los profesionales.

"Hoy hay clínicas que pagan 18.000 pesos la hora de guardia, mientras que en el hospital el valor ronda los 6.000. Contra eso no podemos competir", indicó Cisneros.

Halliburton: el 20 de marzo es la última audiencia y la empresa no da indicios de revertir los 300 despidos

La necesidad de un materno infantil

La pediatría en Comodoro opera como "un hospital dentro de otro hospital". La falta de espacio y la sobrecarga del servicio llevaron a los profesionales a insistir en la necesidad de un hospital materno infantil. "Es un viejo anhelo que tenemos desde hace mucho tiempo. En 2014 y 2015 hubo una movida importante, se juntaron firmas y toda la ciudad apoyó, pero el proyecto quedó estancado", recordó Cisneros. Aunque en su momento fue prometido por el exgobernador Mariano Arcioni, nunca se concretó.

Actualmente, el Hospital Regional es el único centro de salud en la región que ofrece atención pediátrica integral con internación, terapia intensiva neonatal y oncohematología. "Comodoro merece tener un materno infantil. Creemos que es una necesidad urgente, sobre todo porque el hospital ya no puede expandirse más", enfatizó.

Soledad, Caro y Analía son las primeras choferes de colectivo de Comodoro: "Vamos a hacer historia"

Consultorios externos: una solución temporal

Uno de los avances recientes en la atención pediátrica ha sido la creación de consultorios externos, que funcionarán en un espacio cedido frente al hospital. "Antes de la pandemia, la atención de pediatría se realizaba en el mismo lugar que la guardia de adultos, lo que no era ideal. Luego se reacondicionó un espacio temporalmente, pero no es un sitio específico para la guardia pediátrica", explicó Cisneros.

Estos nuevos consultorios permitirán atender a pacientes que no presenten patologías infecciosas, mejorar el control sano y organizar mejor las especialidades.

Comodoro sin pliegos para el transporte: se viene otra prórroga o el servicio se corta

"Es una solución parcial. Lo que realmente necesitamos es un espacio definitivo y adecuado para la atención pediátrica", señaló. Mientras tanto, los profesionales del hospital continúan trabajando al límite de sus capacidades, con un equipo reducido pero comprometido.

Un futuro incierto

El panorama de la pediatría en Comodoro es preocupante. La falta de profesionales, la diferencia salarial con el sector privado y la ausencia de infraestructura adecuada ponen en riesgo la calidad de la atención. "Estamos funcionando al límite, y si bien buscamos nuevos pediatras, la incorporación es lenta y complicada", lamentó Cisneros.

Comenzó vendiendo neumáticos en un garaje y se metió de lleno en un rubro "de hombres", mientras luchaba contra un tumor

A pesar de las dificultades, el compromiso del equipo médico sigue firme. "Nuestro hospital tiene un departamento de pediatría que es un orgullo, con terapia intensiva y neonatología de alta complejidad. Pero necesitamos apoyo para sostener y mejorar el servicio", concluyó.

Mientras se aguarda una solución estructural, los profesionales de la salud siguen atendiendo a los niños y niñas de Comodoro con los recursos disponibles, esperando que finalmente se concrete el sueño del materno infantil.