El funcionario provincial, Fabián Puratich, respondió a los cuestionamientos formulados por profesionales médicos del servicio de Pediatría, tal como reflejó ayer ADNSUR, por las condiciones en que se viene desempeñando la actividad, principalmente por la falta de espacios adecuados para la atención pediátrica.

El médico Luis Cisneros, jefe del servicio de Pediatría, cuestionó que si bien la internación de pacientes oncológicos está asegurada, ésta se realiza en el mismo sector donde hay pacientes con enfermedades respiratorias, lo que no es aconsajable.

“Es complicado el tema del espacio físico del hospital, porque no hay hacia dónde crecer y no puede ser que el Departamento de Pediatría, que es un hospital dentro del hospital y no hay para dónde crecer, tenga que penar por un espacio. Vivimos pidiendo por favor, esperando a que se desocupe un consultorio para poder atender, porque no hay un consultorio propio en el Servicio”, describió el médico, en diálogo con Actualidad 2.0.

Reclamo de pediatras en el Regional: atienden a los nenes en los pasillos y no tienen camas para pacientes oncológicos

Hoy hay 27 pacientes internados en Pediatría y quedaron 2 en espera, además de otros 8 chicos internados en Terapia Intensiva. Frente a ese panorama, Cisneros aclaró que todavía no llegó la parte más cruda del invierno y estimó que sería difícil absorber más demanda, por falta de espacio físico”.

Puratich aseguró que el recurso humano es suficiente y anticipó el inicio de obras para la sala onco pediátrica

Por su parte, el ministro Fabián Puratich salió a responder que se está cumpliendo con los requerimientos que había formulado el jefe de Departamento, Maximiliano Medina y el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva Infantil, Mauro Nieto.

Los cultivadores solidarios de cannabis medicinal de Trelew que proveen a pacientes de la región

“Hoy comenzaron a trabajar 10 nuevos enfermeros, que fueron asignados a todo el servicio de Pediatría, no sólo para la Terapia Intensiva –aclaró el funcionario-. En el servicio de Internación hay 3 enfermeras por turnos de 12 horas, es decir 6 en total. Y frente a una demanda de 150 pacientes cada 24 horas, da un promedio de 20 pacientes por enfermero, que está dentro de los rangos adecuados”.

Puratich hizo el mismo análisis para la cantidad de profesionales médicos por guardia, que también son 3 por turno, por lo que indicó que no hay déficit de recurso humano a partir de los nuevos ingresos de personal. Y advirtió que “el hospital absorbe toda la demanda pediátrica, porque otros sectores no tienen servicios de internación y entonces en algunos momentos se puede desbordar la demanda. Pero en una ciudad como Comodoro Rivadavia, que tiene el índice de desempleo más bajo del país, de sólo un 3%, se supone que el resto de la población tiene cobertura de obra social, pero la demanda recae en el hospital”.

Arrancó el Hot Sale: cuáles son los productos más buscados

En relación a la remodelación de las instalaciones donde hoy funciona la Dirección, que será traslada adonde funciona hoy la Dirección de Area Programática (que a su vez será mudada hacia el edificio del Prosate), Puratich aseguró que las obras se iniciarán en breve:

“Las gestiones para que una empresa petrolera se haga cargo de la obra de refacción las hicimos nosotros a, través del Ministerio de Salud. Me cansa que muchos salgan a ponerse sobre sus espaldas gestiones que no llevan adelante”, enfatizó, en relación al concejal comodorense Omar Latanzio.

Respecto de los plazos para el inicio de los trabajos, estimó que en los primeros días de junio se concretará el traslado del Area Programática hacia el edificio de Saavedra y San Martín, por lo que se liberará el espacio de la Dirección hospitalaria para iniciar las obras para acondicionar el espacio específico para chicos con enfermedades oncológicas.

Reclamos de petroleros: "No queremos más ministros pecho frío"

Latanzio: “Los fondos del Concejo se usarán para la Sala de Pediatría general”

El concejal Latanzio manifestó por su parte que los fondos que se destinaron desde el Concejo Deliberante, por valor de 800.000 pesos, se destinaron a la compra de materiales, como hierro y otros elementos, que ahora se destinarán para el servicio de Pediatría en general.

“Estamos en tratativas con una petrolera para que se haga cargo de la construcción de la sala”, dijo el edil, lo que motivó la réplica del ministro Puratich. Más allá de la polémica por quién hizo las gestiones, lo concreto es que se espera que la obra comience de inmediato:

“Con los fondos que nosotros habíamos conseguido, compramos una puerta que iba para la futura sala, pero ahora la mandamos a reformar para instalarla en el ingreso de Pediatría, porque entra mucho frío. Y los materiales que compramos en Motessi, veríamos de que se usen para Pediatría, pero no ya para la sala de Oncología”, detalló.

Arranca un nuevo Hot Sale con descuentos en productos y servicios de diferentes rubros

El edil sumó otro elemento que fue planteado por los pediatras, en relación a la falta de medicamentos, por lo que anticipó que impulsará una campaña destinada a esa finalidad.